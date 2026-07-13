La classe de les millors notes de Selectivitat 2026 de Sabadell: qui és qui?

La imatge de l’estudiant brillant que renuncia a tot per preparar la selectivitat queda lluny del que expliquen les sis residents a Sabadell que han obtingut les millors notes de la Fase General de les PAU. La Martina, l’Adriana, la Noa, el Roger, la Mariona i la Berta comparteixen una mateixa recepta: constància durant tot el curs, confiança en la feina feta i la convicció que, fins i tot durant el batxillerat, també hi ha d’haver espai per als amics, les aficions i el descans. Sis veïns i veïnes de Sabadell, amb aficions com els esports, la música o la literatura, que ara enceten un merescut estiu abans d'embarcar-se en la vida universitària.
Martina Gutiérrez - Nota Fase General: 9,8 - Institut Vallès
La Martina va rebre la notícia d’una manera poc habitual. “Em va trucar la consellera d’Universitats”, recorda. Havia aconseguit la millor nota de les PAU a Sabadell i una de les cinc més altes de Catalunya. “Vaig trucar ràpidament la meva família, els únics que ho podien saber en aquell moment”, explica. Assegura que no va afrontar la selectivitat amb una preparació especialment intensa. “Em va costar bastant posar-m’hi”, admet. La clau, diu, no és l’última setmana sinó la feina acumulada. Té clar que el seu camí passa per les humanitats i dubta entre Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes, totes dues a la UB. De fet, reivindica aquest àmbit de coneixement. “Sento que últimament les humanitats es desprestigien”, lamenta.
Adriana Gómez - Nota Fase General: 9,6 - Escola Sant Nicolau
Quan va consultar els resultats des de casa, l’Adriana ja tenia assegurada una plaça a ESADE per cursar el doble grau en Dret i Global Governance, Economics & Legal Order, amb una Beca al Talent. “Estava tranquil·la”, explica. Igualment, celebra que “la nota és el resultat d’un treball constant durant tot el batxillerat, no d’una preparació d’última hora”, afirma. A més de graduar-se amb matrícula d’honor al batxillerat, també ha cursat el batxillerat estatunidenc a través del Dual Diploma, que va culminar amb la màxima puntuació. Mirant al futur, té clar cap on vol orientar-se. “M’apassiona el món de la diplomàcia i tot el que té a veure amb les relacions internacionals”, assegura, amb la voluntat de contribuir a “construir un món més just i pacífic”.
Noa Òdena - Nota Fase General: 9,5 - Escola Mare de Déu de la Salut
La Noa era a Madrid quan la seva tutora li va comunicar que havia aconseguit una de les millors notes de la ciutat. “Quina sorpresa! Vaig treballar molt i m’agrada que aquesta feina tingui ara un reconeixement”, confessa. L’alumna de l'escola La Salut atribueix part del resultat al centre. “M’han preparat molt bé els professors. Es nota que els agrada molt el que fan”, afirma. A això hi suma també moltes hores d’estudi: “Vaig fer un bon intensiu”, afegeix. Al setembre, espera començar Enginyeria Biomèdica, una carrera que combina “la física, la biologia i la medicina”. Però abans de pensar en la Universitat té ganes de retrobar-se amb les seves aficions. “L’arpa, el piano, l’escalada... Ho he tingut una mica abandonat aquest curs”, admet.
Roger Forrellat - Nota Fase General: 9,5 - Institut Pau Vila
Fa només uns dies, el Roger recollia el Premi Ciutat de Sabadell, juntament amb dos companys del Pau Vila, per un treball de recerca dedicat a la trajectòria vital i literària de Pere Quart. Ara suma un nou reconeixement amb una de les millors notes de les PAU de la ciutat. Quan va consultar els resultats, amb la seva mare, va quedar-se de pedra. “Anava mirant: un 10, un 9... i vaig dir: ‘Però què és això?’”, recorda, entre rialles. Per a ell, la clau no són les últimes setmanes abans dels exàmens. “Si treballes durant tot el batxillerat, després és un repàs. No aprendràs res de nou.” Vol estudiar Filologia Catalana i, de fet, el seu treball de recerca el va impulsar, en part, a decidir-se per les lletres.
Mariona Saus - Nota Fase General: 9,3 - Escola Sant Nicolau
La Mariona va comprovar la nota a casa, després que la seva germana l’avisés que ja s’havien publicat els resultats. Van gravar la reacció en vídeo, que va ser de pura felicitat, explica. “M’havia preparat bé, però sense atabalar-me”, diu. Com que per accedir a Estudis Literaris a UB no necessitava una nota especialment alta, va afrontar les proves amb “certa serenitat”. La futura universitària celebra que aquest any diverses de les millors qualificacions siguin d’alumnes interessats en les lletres. “No tothom que treu bones notes va a fer ciències”, reivindica. Als estudiants que faran la selectivitat l’any vinent els recomana no obsessionar-se. “És demostrar el que has après durant el curs”, assegura.
Berta Gutiérrez - Nota Fase General: 9,2 - Institut Pau Vila
La Berta era al càmping amb les amigues i van el que ja s’ha convertit en una tradició: mirar les notes totes alhora. Explica que va haver-hi doble sorpresa: la seva nota i la de la seva germana, la Martina. “Sí, som bessones”, diu, entre rialles. Tanmateix, la Berta tira cap a les ciències i no van preparar-se juntes. “Només vam compartir apunts de filosofia”, narra. Des de l’ESO té clar que vol estudiar Psicologia a la UAB i això la va portar a abordar la selectivitat amb exigència. “Tinc tendència a atabalar-me i necessito anar molt preparada”, admet. Tot i haver mantingut una bona nota durant el batxillerat, assegura que va estudiar molt. “Volia fer tot el possible per entrar,” conclou.