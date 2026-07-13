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Quina diferència hi ha entre les nits tropicals, tòrrides i roents?

Sabadell

El TERMCAT diferencia els tres conceptes en funció de a temperatura mínima diària

  • Veïns en una terrassa de bar durant l'estiu -
Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 12:10

Quan els termòmetres es resisteixen a baixar durant la nit és habitual sentir a parlar de "nits tropicals". Però aquest ja no és l'únic concepte que descriu les altes temperatures nocturnes. El TERMCAT ha normalitzat una escala amb tres categories –nit tropical, nit tòrrida i nit roent– per diferenciar els diferents nivells de calor que es registren durant les hores de temperatura mínima. La més coneguda és la nit tropical, que es produeix quan la temperatura mínima no baixa dels 20 graus. En el context català, però, el TERMCAT en fa una definició més precisa i considera que "correspon a les nits amb una temperatura mínima d'entre 20 i 24,9 ºC". Aquesta diferenciació respon al fet que, especialment al litoral català, les nits amb temperatures molt elevades són cada vegada més freqüents i cal distingir-ne la intensitat.

Un esglaó per sobre hi ha la nit tòrrida, que es registra quan la temperatura mínima es manté entre 25 i 29,9 ºC. Tot i que aquesta categoria no té reconeixement internacional, el TERMCAT la considera útil per descriure una situació cada vegada més habitual durant els episodis de calor intensa. El terme s'ha escollit perquè l'adjectiu tòrrid significa "molt calent". El nivell més extrem és la nit roent, quan la temperatura mínima no baixa dels 30 ºC. En aquest cas, la calor es manté durant tota la nit fins a nivells excepcionals, dificultant especialment el descans. El TERMCAT va optar pel terme roent perquè transmet la idea d'una calor extrema per sobre fins i tot del concepte de tòrrid. A escala internacional només està estès el concepte de nit tropical, aplicat a qualsevol nit amb una mínima superior als 20 ºC. En canvi, les categories de nit tòrrida i nit roent són una adaptació impulsada a Catalunya per descriure millor una realitat que s'ha intensificat els darrers anys. 

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