Els ventiladors de sostre, en auge per la calor: "La gent els vol fins i tot per la cuina!"

"Ja fa uns anys que la gent vol ventiladors de sostre quan arriben aquestes èpoques", diuen L'increment de temperatures dels darrers anys -i, especialment, el de la segona meitat de juny- ha fet replantejar la manera com els sabadellencs poden minimitzar la calor a casa, a la feina o a les botigues –que han omplert els aparadors d'aquests aparells–. Si fa uns anys hi va haver un 'boom' en la instal·lació d'aires condicionats, ara, els professionals del sector asseguren que els ventiladors s'han fet un lloc entre les millors opcions per combatre les elevades temperatures. Muhammdmed Sousan, responsable de la Ferreteria de Sabadell, explica que "el que més es ven ara són els ventiladors del sostre". Segons detalla, abans predominaven els ventiladors de peu, però la tendència ha canviat perquè "els del sostre ventilen més, consumeixen menys i no fan soroll". Sara Canals, responsable de la ferreteria Canals, en la mateixa línia, assenyala que "molta gent ve a buscar ventiladors de sostre, sobretot per posar-se'ls a les habitacions", explica.
Un dels principals motius de què s'hagi convertit en "el producte més sol·licitat" és el poc consum que suposen aquests equips de ventilació, coincideixen tots dos venedors. Molts clients "se'ls deixen tota la nit encesos" perquè "consumeixen molt poc", explica Sousan. "Els aires condicionats són més difícils de reparar, el manteniment és més car i gasten més", agrega. En canvi, assegura que els ventiladors de sostre "són més fàcils d'instal·lar i més eficients". A part, Canals explica que "hi ha molta gent a qui no li agrada el fred directe de l'aire condicionat" i opten per una opció que no comporti refrigeració, sinó moviment de l'aire de l'habitació. "Molts veïns no volen posar aire condicionat a les habitacions i és una alternativa freqüent", afegeix. D'aquesta manera, dormir tota la nit amb el ventilador en marxa és una opció econòmicament viable i còmoda. De fet, els venedors s'estan trobant que, fins i tot, hi ha gent que vol els aparells per instal·lar-los a la cuina: "Amb la calor que desprenen els fogons, és una opció que agrada cada cop més", apunta Canals.
Tot i que "els ventiladors de sostre són el rei dels últims cinc anys", comparteixen, els sabadellencs continuen comprant aparells molt similars per fer front a la calor d'estiu, com pingüins, aires portàtils o ventiladors rodons "dels de tota la vida". A més, durant aquesta època també augmenten les vendes de productes com "mànegues i dutxes de jardí" o qualsevol element que pugui ajudar a combatre les elevades temperatures. Sembla, doncs, que els sabadellencs opten cada vegada més per aquest sistema més eficient, econòmic i sostenible per fer front a la calor i els aires condicionats estan perdent protagonisme a les llars i establiments d'arreu.