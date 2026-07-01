Junts expulsa definitivament Lluís Matas i Katia Botta

Junts per Sabadell ha expulsat Lluís Matas i Katia Botta per no entregar les actes de regidors després de la trencadissa entre la direcció local del partit i el grup municipal. Els fins ara representants del partit passaran a ser regidors no adscrits. És el resultat del procediment disciplinari obert contra els dos militants per actuacions "contràries als interessos de la formació", segons ha comunicat la comissió de garanties de Junts. També se'ls acusa d'haver efectuat "diverses manifestacions públiques que poden haver causat un perjudici greu" al partit. Tot plegat conforma una falta "molt greu" d'acord amb els estatuts de Junts. Matas és expulsat per quatre anys i no se li permetrà presentar-se com a candidat a un càrrec institucional durant un cicle electoral amb aquesta marca. Botta és expulsada durant un any del partit.
La polèmica va tenir un dels punts àlgids el novembre del 2025, quan, en una consulta interna, la militància optava per trencar el pacte de govern amb el PSC amb el 54,39% dels vots. El partit subratllava que la decisió de l'assemblea era "vinculant" i que havia de ser "acatada" tant per l'executiva local com pel grup municipal. Matas i Botta es mostraven aleshores crítics amb la "deriva" del partit i anunciaven uns dies de reflexió per decidir la postura que adoptaven. Dos dies després, Matas anunciava "irregularitats" en la votació, però a principis de desembre es feia oficial la sortida del partit del govern sabadellenc.
La sortida no va apaivagar les discrepàncies dels dos regidors amb el partit, que a finals de març els demanava oficialment que entreguessin les actes. L'endemà, els dos regidors amenaçaven el secretari general del partit, Jordi Turull, i altres càrrecs orgànics de la formació de presentar-los una querella per aquesta petició.
A mitjan abril, Junts suspenia temporalment Matas i Botta després que no entreguessin les actes, suspensió que formava part de l'expedient que ara el partit resol amb l'expulsió dels fins ara regidors de la seva formació.
En el mateix comunicat, Junts per Catalunya i Junts per Sabadell asseguren que mantenen el focus posat en la construcció d'Acció per Sabadell, una coalició que defineixen com a independentista, sabadellenquista i de progrés, impulsada conjuntament amb Gent de Sabadell, MésCAT – Independentistes d'Esquerres i Identitat Sabadellenca. La formació defensa que aquest projecte pretén articular una candidatura "àmplia, transversal i amb vocació de govern" de cara a les eleccions municipals de 2027, amb l'objectiu d'oferir una alternativa al govern del PSC i liderar la transformació de la ciutat.