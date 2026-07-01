Sabadell estrena una planta d'aigua potable per abastir 6.800 famílies

Sabadell entra a la llista de ciutats amb planta potabilitzadora d'aigua. La instal·lació se situa a tocar del Club de Tennis Sabadell i permetrà generar 1.000 milions de litres d'aigua potable més, l'equivalent al consum de 6.800 famílies –un 10% del total de la ciutat–. La planta, que s'ha posat en marxa aquesta setmana, pretén reduir la dependència del sistema general (Aigües Ter-Llobregat) i disposar d'aigua de beure pròpia per afrontar millor els períodes de sequera.
La nova infraestructura aprofitarà l'aigua provinent de pous i mines del riu Ripoll, del Parc Catalunya i de la mina Marí Vinyals, que estava restringida al rec i al llac del parc i que ara tindrà les garanties sanitàries per a poder-se consumir. "Aconseguim una qualitat de l'aigua excel·lent", s'ha compromès el president d'Aigües Sabadell, Enric Blasco, en la presentació de potabilitzadora, aquest dimarts. La potabilitzadora ha suposat una inversió de 965.000 euros, dels quals la meitat provenen d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, considera que la potabilitzadora reforça la independència hídrida de la ciutat. "Ens fa més autosuficients, més resilients i estem més preparats davant del canvi climàtic i les sequeres", assevera. Considera que aquest projecte, juntament amb l'aposta per l'aigua regenerada, són una mostra de "l'avantatge abismal" de Sabadell amb la gestió de l'aigua. "Estem a anys llum de qualsevol municipi d'Espanya i de la majoria d'Europa", ha afirmat. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, també present a l'acte, ha considerat que el compromís de Sabadell amb l'ús sostenible de l'aigua "està fora de tot dubte".
Com arribarà l'aigua del riu fins a la ciutat?
La planta potabilitzadora forma part d'un projecte més ampli per aprofitar les aigües del subsòl, amb què es vol incrementar la generació d'aigua anual a Sabadell en 2 hm3, un volum similar a 800 piscines olímpiques, la majoria procedent del Ripoll. Per traslladar l'aigua des del riu fins a la ciutat, s'ha construït una nova canonada que passa per sota del carrer Vilarrúbias i la ronda de Zamenhof. Després de fer el viatge fins a la planta de tractament d'aigua potable, es filtrarà i es bombejarà fins al dipòsit de Can Llong, on es barrejarà amb l'aigua del sistema Ter-Llobregat, és a dir, la que ve dels embassaments.
Objectiu de futur: una triple xarxa
Al marge de la planta potabilitzadora, Farrés i Blasco s'han conjurat per aconseguir un objectiu comú a mitjà i llarg termini: tenir un triple xarxa d'aigua, amb una canonada per a l'aigua potable, una altra per la regenerada i una per les aigües residuals. "L'objectiu és portar l'aigua regenerada a les zones industrials i les zones verdes, on hi ha els consums més grans, com ja passa a Can Gambús i al Riu-sec", ha explicat el president d'Aigües Sabadell.