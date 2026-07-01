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Per què se sent olor de cremat a Sabadell i a diversos punts de Catalunya?

Sabadell

Alguns veïns han alertat del fet aquest dimecres al matí

  • Vista aèria de Sabadell, en una imatge d’arxiu -
Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 09:14
Actualitzat el 01 de juliol de 2026 a les 09:20

Sabadell i el Vallès s'han llevat aquest matí amb una forta olor de cremat que ha cridat l'atenció de molts veïns. Segons apunten fonts dels Bombers de la Generalitat, l'olor es percep, principalment, a diversos punts de la comarca i Barcelona, així com altres zones del territori català. Tot i això, el motiu no té origen a Catalunya, sinó que l'olor de fum i de cremat prové d'un incendi forestal a l'Aragó, segons afirmen les mateixes veus. El municipi de Leciñena pateix un gran incendi de vegetació que ha generat una densa columna de fum que ha viatjat fins a la zona de Sabadell, entre altres municipis. Protecció Civil també ha confirmat el succés a través de les xarxes socials després d'haver rebut diversos avisos. 

La crema vegetal va començar aquest dimarts al migdia i ja ha cremat més de 2.200 hectàrees, segons apunten des del perfil oficial d'informació i divulgació d'incendis forestals del Govern de l'Aragó. L'incendi ha estat conduït pel vent i ha accelerat la propagació de les flames. A part, el mateix fenomen explica per què des de la nostra comarca es pot percebre tant l'olor de cremat. Des del govern aragonès alerten de la ràpida propagació de les flames, que pot dificultar la feina dels bombers. 

 

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