Set de cada deu titulats d'FP Dual troben feina després dels estudis

La Formació Professional Dual continua guanyant pes com una de les vies més eficaces per facilitar l'accés dels joves al mercat laboral. Les darreres dades del Departament d'Educació i Formació Professional i el Consell General de Cambres indiquen que el 72,15% dels estudiants que acaben un cicle formatiu de grau superior en modalitat dual treballen o compaginen feina i estudis entre sis i nou mesos després de titular-se. La xifra supera en més de set punts la del conjunt de graduats de grau superior, que se situa en el 64,86%.
Es tracta d'un model que encaixa especialment bé en ciutats com Sabadell, amb una àmplia oferta de Formació Professional i un teixit empresarial que des de fa anys reclama perfils tècnics qualificats. Les dades també reforcen una realitat que les empreses del Vallès Occidental fa temps que assenyalen: la necessitat creixent de tècnics especialitzats. Precisament, les famílies professionals amb una inserció laboral més elevada són algunes de les més vinculades al teixit productiu de Sabadell i la comarca. En grau superior, destaquen fusta, moble i suro (100%), transport i manteniment (84,95%), indústries alimentàries (75,92%), instal·lació i manteniment (75,35%) i fabricació mecànica (74,25%).
L'Escola Industrial de Sabadell, per exemple, és referent en la modalitat de fusta. "S’està apostant per donar continuïtat i per fer créixer l’interès per la fusta entre els estudiants” , explicava fa uns dies –en la competició catalana d'estudiants de fusta, celebrada a l'Industrial– Jordi Sanchis, el cap del departament de fusta. A més, el sector busca mans: “Ara mateix, tenim més demanda de les empreses que oferta d’alumnes”, explicava. Les dades avalen que els oficis van ara més buscats que mai; i això ha suposat més interès per part dels estudiants. A part, la connexió entre els centres educatius i les empreses és una de les claus d'aquests resultats. De fet, una de cada quatre persones titulades en FP assegura que ha trobat feina a la mateixa empresa on va fer les pràctiques. En concret, el 25,62% dels graduats de grau superior i el 23,86% dels de grau mitjà accedeixen al mercat laboral per aquesta via.
Més dades d'interès
L'informe també constata diferències segons el perfil de l'alumnat. En el conjunt de la Formació Professional, la taxa d'inserció laboral de les dones arriba al 54,76%, per sobre del 50,17% dels homes. La diferència s'explica, sobretot, perquè les dones compaginen amb més freqüència estudis i feina. En paral·lel, més de la meitat dels graduats continuen formant-se després d'obtenir el títol. En total, el 55,6% segueixen estudiant o bé combinen els estudis amb una feina, mentre que només el 12% es trobaven buscant feina en el moment de l'enquesta, una xifra molt inferior a la taxa d'atur juvenil de Catalunya, situada en el 20,4%.