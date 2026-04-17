FOTOS | Formació professional, talent i moltes serradures: l'Escola Industrial acull la competició catalana d'estudiants de fusta

L’olor de fusta tallada i el so de les eines van tornar a omplir ahir els tallers de l’Escola Industrial de Sabadell amb la celebració del XXXII Concurs d’Estudiants de Fusta i Moble de Catalunya. Una jornada que va reunir 32 alumnes de nou centres de Catalunya i que va convertir, un any més, el centre en l’epicentre de l’ofici. El repte d’aquesta edició va consistir en la creació d’una làmpada de sobretaula, un projecte que combinava tècniques tradicionals amb noves tecnologies. “No només és material de fusteria, sinó que també integrem les noves tecnologies”, va explicar Jordi Sanchis, cap del departament de Fusta de l'institut. En aquest sentit, els participants van utilitzar recursos com la impressió 3D i la talladora làser per elaborar parts de l’estructura i el globus de llum.
Pel que fa als resultats, en la categoria de grau bàsic i PFI el primer premi va ser per a Jordi Caballero (Escola Industrial de Sabadell), seguit de Miguel Ángel Osorio (Institut Pere Martell de Tarragona) i Edmond Robert (Escola Industrial de Sabadell). En grau mitjà i superior, el guanyador va ser Adrià Cervera (INS Vil·la Romana de la Garriga), amb Arnau Pons (INS Josep Brugulat de Banyoles) en segona posició i Xavier Carbó (Escola del Treball de Lleida) en tercera. El jurat també va reconèixer Martí Gadea, de l’Escola Industrial, amb el premi a la seguretat durant el procés. Ni autoritats ni representants empresarials van perdre’s la jornada, que acumula talent d’arreu.
Més enllà, la jornada va reivindicar el bon moment de forma dels estudis de fusta al centre sabadellenc i la seva connexió amb el teixit empresarial. “Aquests mèrits venen de la feina de fa anys, s’està apostant per donar continuïtat i per fer créixer l’interès per la fusta entre els estudiants” , diu Sanchis. A més, el sector busca mans: “Ara mateix, tenim més demanda de les empreses que oferta d’alumnes”. I això, explica, és el que respon a les famílies que durant portes obertes li pregunten: ‘Quines sortides té això?’. Les dades avalen que els oficis van ara més buscats que mai; i això ha suposat més interès per part dels estudiants. Un estudi recent elaborat per les Cambres de Catalunya sosté que un 58% dels graduats en FP aconsegueixen un contracte indefinit i que la inserció laboral se situa en el 54%. Ha triplicat l’interès en els últims 15 anys.