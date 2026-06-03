"Més del 90% dels grups del Vallès sortiran amb ràtios de 20 alumnes o menys"

El secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació, Ignasi Giménez, ha defensat aquesta tarda al Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental el paper dels ajuntaments en el sistema educatiu i ha detallat alguns dels principals efectes del nou acord de país en la planificació dels pròxims cursos, especialment pel que fa a ràtios, escola inclusiva i recursos.
La sessió, celebrada al Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha estat presidida pel president de l’ens, Xavier Garcés, i ha comptat també amb la participació de la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, de la directora dels Serveis Territorials, Montserrat Capdevila, i d’Eloi Cortés, primer tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell.
Sobre el preacord entre sindicats i executiu, Giménez ha insistit que no es tracta només d’un pacte de caràcter retributiu, sinó que té un impacte directe en l’organització del sistema. “És una mobilització extraordinària de recursos”, ha afirmat, tot subratllant que el pacte incideix en aspectes com les ràtios o els recursos per a l’escola inclusiva.
Un dels punts destacats que ha exposat és la previsió de reducció de ràtios per al curs 2026-2027. Segons Giménez, “més del 90% dels grups” del Vallès Occidental s’oferiran amb “20 alumnes o menys”, una xifra que contrasta amb la ràtio actual fixada en 25.
En paral·lel, el secretari de Millora Educativa ha posat el focus en el reforç de l’escola inclusiva, un dels eixos del pacte amb el món sindical. Ha explicat que el Consell Executiu ja ha aprovat la incorporació de més de 1.000 professionals destinats específicament a aquest àmbit arreu de Catalunya per al curs 2026-27. De cara al període 2027-2030, ha afegit, el desplegament preveu arribar a més de 6.000 professionals per donar resposta a la creixent complexitat de les aules. En aquest bloc s’hi inclouen figures com educadors socials o TIS, entre d’altres.