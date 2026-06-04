Com serà la Fira Sakura Matsuri de Sabadell?

Sabadell vol tornar a ser una petita porta d'entra a la cultura japonesa. La cinquena edició de la Fira Sakura Matsuri se celebrarà del 12 al 14 de juny, entre la plaça del Gas i els Jardinets, amb l'ambició de superar els 20.000 visitants que, segons l'Ajuntament, va rebre l'any passat. Ichi-go Ichi-e és el concepte que promou en aquesta ocasió: la importància de continuar creant moments irrepetibles.
La Fira Sakura Matsuri, que organitza Sabadell Japan City amb la col·laboració de l'Ajuntament i el suport del Consolat del Japó, oferirà una quarantena d’activitats gratuïtes, relacionades amb la gastronomia, l'art, el comerç, el manga, el vídeojocs i les arts marcials. Hi haurà una demostració sobre el kimono i sobre el sumi-e, una tècnica de pintura ancestral japonesa d’origen xinès. A més, hi haurà l'actuació, el dissabte 13 de juny, de Minna no Kimono. La inauguració serà el divendres 12 de juny, a les 17h, amb una exhibició de dibuix en viu.
Els Jardinets aplegaran les propostes artístiques, l'àrea de restauració i pèrgoles d'inspiració japonesa. La plaça del Gas acollirà els tallers i les parades comercials.
"Serà una edició més immersiva, un portal per conèixer Japó i la seva cultura", ha expressat la vicepresidenta de Sabadell Japan City, Anna Freixas. La regidora de turisme, Sílvia Garcia, ha afegit que l'esdeveniment trasllada l'essència del país a la ciutat.