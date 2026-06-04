Sabadell estudia presentar-se a la segona convocatòria del Pla de Barris

A finals de l'any passat, la Generalitat va descartar incloure el barri de les Termes al Pla de Barris que preveu rehabilitar i abordar des de diferents perspectives zones concretes de diferents municipis de Catalunya. Sabadell, per tant, va quedar fora de la primera convocatòria de la iniciativa i ara, que aquest mes de maig el govern català n'ha presentat una segona edició, fonts de l'Ajuntament de Sabadell preguntades sobre la possibilitat de presentar-s'hi de nou indiquen que "ho estudiarem".
El projecte que el consistori tenia per Les Termes preveia destinar 25 milions d'euros a finançar entre Generalitat i Ajuntament per renovar aquest barri, tant amb la rehabilitació d'habitatges com la reforma de carrers i places i la incorporació de més arbres i plantes per incrementar el verd urbà. Entre grups municipals amb representació al ple hi ha unanimitat per presentar-s'hi de nou per utilitzar aquest instrument com una empenta per millorar múltiples barris de la ciutat.
Des de la Crida per Sabadell assenyalen que "el Pla de Barris és un pas per a la millora en termes d’igualtat d’oportunitats, però fins que no canviïn elements estructurals bàsics no hi haurà una igualtat real. Amb això ens referim al dret a l’accés a un habitatge digne, a unes condicions laborals justes o a l’accés universal a l’energia, a l’aigua o als productes bàsics de la cistella de la compra", explica el seu portaveu, Oriol Rifer. Tanmateix, la formació alternativa demana transparència al govern liderat per Marta Farrés perquè s'expliqui per què no s'ha acceptat la proposta de les Termes, alhora que "el veïnat de les Termes en prou feines s’ha assabentat del desistiment del projecte i, tot i que des dels grups de l’oposició ho hem demanat al govern".
En el cas d'ERC reclamen que el debat no se centri en quins barris entren al pla i quins no, sinó que "el debat és quin model de ciutat volem construir i quines eines posem al servei d'aquest objectiu", indica la portaveu Sílvia Renom. Un pla o estratègia per als pròxims anys que "ha de servir per corregir desequilibris acumulats al llarg" per introduir "actuacions transformadores per construir una ciutat més amable, inclusiva i sostenible". Els barris que creuen que necessiten una atenció especial són Les Termes, Can Puiggener, Torre-romeu, Campoamor, Espronceda, la Concòrdia, Merinals, el Poblenou, la Creu de Barberà o Can Rull.
Al grup municipal de Junts opinen que "volem barris amb espais més cohesionats, més verds i més habitables", diu el seu portaveu, Lluís Matas. Per això, valora com una "bona oportunitat" presentar projectes al Pla de Barris per millorar zones com les Termes, Can Puiggener i els Merinals.
Des de Sabadell En Comú Podem aposten per les Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR), un mecanisme amb el qual rehabilitarien tots els barris al voltant del riu Ripoll, des de les Termes a Can Deu passant per Sol i Padrís, Covadonga, Can Puiggener, una part de Ca n'Oriac, Torre-romeu, etc. El portaveu de la formació, Joan Mena, remarca que "l'administració ha de tenir un paper proactiu i no esperar que els veïns vagin a demanar les ajudes", que sovint no arriben per dificultats a l'hora de tramitar-les.
Per part del Partit Popular, la formació liderada per Cuca Santos creu que els barris del sud "haurien de tenir un paper destacat": Campoamor, Espronceda, Les Termes i la Creu de Barberà. Sense deixar-ne de banda alguns del nord: Can Deu, Ca n'Oriac i la Plana del Pintor. Igualment, zones com Can Puiggener, Torre-romeu, determinats sectors de Can Rull, la Concòrdia i la Creu Alta "també necessiten actuacions específiques".