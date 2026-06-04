Els jocs d'aigua del parc de les Aigües tornen a estar en marxa per combatre la calor

Les altes temperatures ja han arribat a Sabadell i, amb elles, una de les instal·lacions més esperades per moltes famílies durant els mesos de calor. Els jocs d’aigua del parc de les Aigües han entrat en funcionament i estaran disponibles cada dia fins al setembre, convertint-se novament en un dels principals punts de trobada i lleure de la ciutat. L’espai, que ocupa una superfície de 1.500 metres quadrats, ofereix diferents propostes lúdiques i refrescants pensades per a infants, joves i famílies. La instal·lació obrirà de dilluns a diumenge, entre les 10 h i les 20 h, coincidint amb el període de més calor de l’any. El sistema de funcionament incorpora mecanismes de control que permeten optimitzar el consum d’aigua i garantir-ne un ús eficient. A banda d'això, dimecres passat es van presentar el calendari, horaris i preus de les piscines municipals de Sabadell.
A més dels jocs d’aigua, aquest mes de juny també es posarà en marxa el quiosc situat al costat de la zona lúdica. L’equipament funcionarà en el mateix horari i oferirà servei de bar amb begudes, aperitius, entrepans freds i calents, tapes i altres productes de preparació senzilla. També disposarà de lavabos d’accés lliure per a tots els usuaris del parc. Des de la seva obertura, el parc de les Aigües s’ha consolidat com un dels principals espais de natura i lleure de Sabadell. Amb prop de 70.000 metres quadrats de superfície i més de 300 arbres plantats, el recinte combina zones verdes, espais de descans i equipaments destinats al joc i a la convivència familiar. Un dels elements més singulars del parc és la passarel·la-mirador, que ofereix una vista panoràmica de 360 graus sobre la ciutat i l’entorn natural. L’aigua i la vegetació actuen com a eixos vertebradors d’un projecte que busca afavorir tant el gaudi ciutadà com la renaturalització d’aquest sector urbà.
L’Ajuntament té previst continuar ampliant i millorant les instal·lacions durant els pròxims anys. Entre les actuacions projectades hi ha la incorporació de nous elements als jocs d’aigua, la creació de nous espais infantils i l’ampliació de les zones verdes amb la plantació de centenars d’arbres i nova vegetació arbustiva. Les futures intervencions també inclouran mesures destinades a potenciar la biodiversitat i millorar els espais d’estada, amb l’objectiu de reforçar el Parc de les Aigües com un dels principals pulmons verds de Sabadell i un referent del lleure familiar a la ciutat.