La Bassa ja té data d'obertura: preus, horaris i calendari de les piscines municipals de Sabadell

La temporada d'estiu a Sabadell començarà ben aviat amb l'obertura de la Bassa, el principal equipament de la ciutat, aquest divendres vinent, dia 5 de juny. Enguany, com a novetat, s'ha avançat "l'estrella de l'estiu a la ciutat", tal com l'ha definit l'alcaldessa Marta Farrés en la roda de premsa de presentació, "per donar resposta a les demandes de centres educatius, casals i centres que organitzen sortides a la piscina a final de curs". Amb aquest canvi, la piscina, que tancarà el 31 d'agost, estarà oberta durant dues setmanes més que l'estiu passat –88 dies, en total–. La resta de piscines obriran les portes el pròxim 12 de juny, però tindran un calendari lleugerament diferent: les piscines de Ca n'Oriac i Campoamor estaran obertes fins al dilluns 7 de setembre; mentre que les de Can Marcet i l'Olímpia, fins al diumenge dia 13 del mateix mes. L’estiu passat es van registrar a les piscines municipals gairebé 290.000 entrades comprades. Més de 164.000, a La Bassa. Tots aquests equipaments tindran el mateix horari: des de les 10 h fins a les 19:30 h.
Coincidint amb l'inici de la temporada, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya de carnets i abonaments amb l'objectiu de fomentar l'ús habitual de les piscines municipals i facilitar-ne l'accés a les famílies. Enguany, es mantenen els carnets individuals de temporada, els abonaments de deu visites i els carnets familiars, amb tarifes reduïdes per a les famílies monoparentals i nombroses. Com a novetat, aquests darrers abonaments podran incloure els membres que acreditin la convivència al mateix domicili i els fills de fins a 20 anys. Els carnets i abonaments es poden tramitar en línia o presencialment a les piscines municipals i la Bassa del 8 a l'11 de juny, o durant la temporada a totes les piscines de dilluns a divendres –de 17 a 19 h–. També hem mantingut les reduccions de preu del 25% de l’entrada i accés gratuït per a monitors a les visites d’esplais, casals, escoles i entitats de Sabadell amb més de 20 persones. A part, recorden que els menors de 4 anys tenen accés gratuït i que s’ofereixen reduccions.
Reforç de personal i accessibilitat
Per fer front a la temporada d'estiu, es comptarà amb una vuitantena de professionals "per fer funcionar les instal·lacions de La Bassa amb seguretat". Entre totes les piscines municipals, però, hi treballaran prop de 150 persones durant l'estiu. "També hem reforçat el servei de mediació per afavorir la convivència i prevenir conflictes, així com el servei de vigilància nocturna per controlar l'incivisme", ha informat Farrés. A banda de l'ús particular de les piscines, des del consistori també s'ofereix una àmplia oferta de cursets de natació a les piscines de Can Marcet, Campoamor, Olímpia, Parc del Nord i Joan Serra i centenars de places en activitat física per a adults.
Finalment, l'empresa Transports Urbans de Sabadell (TUS) ampliarà els horaris d'algunes línies d'autobús a partir d'aquest divendres vinent per fer front a l'increment d'usuaris de la Bassa, segons apunten des de la mateixa companyia. Així, des del 5 de juny fins al 31 d'agost, entre les 8:45 i les 20:15 h, sortirà un autobús cada mitja hora per donar resposta a l'alta demanda de sabadellencs que visitaran l'equipament durant els dies que estarà oberta. La línia L15 ampliarà el servei i la F15 circularà diumenges i festius. A part, la línia connecta l'equipament amb el Centre i les principals estacions de transport públic, cosa que facilita l'accés a la Bassa a les persones que venen d'altres municipis.