L'escalada de temperatures manté l'alerta per risc d'incendi forestal

Sabadell acumula gairebé un mes i mig veient com les temperatures màximes superen cada dia els 30 ºC. L'escalada del mercuri s'ha notat especialment en les últimes setmanes, les tres primeres de juliol, quan s'han registrat les xifres més altes. El pic va arribar el dia 15, quan es van fregar els 40 (39,9). Cal remuntar-se a l'1 de juliol per veure el mercuri per sota dels 32 ºC (30,7) i viatjar fins a l'11 de juny per trobar una jornada amb un clima una mica menys càlid (26,3 °C). De la mateixa manera, les mínimes han assolit gairebé sempre els 20 graus, deixant nits especialment complicades a la ciutat i el conjunt de la comarca. El pronòstic, però, no preveu canvis significatius en els pròxims dies. De fet, aquesta setmana s'espera un nou repunt dels termòmetres, especialment a partir de dimecres.
Per tot plegat, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal, que s'allarga tota la setmana. El perill serà més elevat dimecres, segons informa l'organisme. Es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt a 361 municipis de 34 comarques –una part, al Vallès Occidental, tal com mostra el mapa–. També continuarà vigent la resolució que estableix restriccions a les activitats de lleure i joventut i a l'ús de material pirotècnic als municipis amb nivell 4 del Pla Alfa.
Segons l'SMC, la temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous al conjunt del país. A aquesta situació de calor cal afegir la humitat baixa de la vegetació i el risc d'alguna tempesta elèctrica, principalment aquest dilluns al vespre i la nit al sud del territori a les Terres de l'Ebre. A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal, després de tota una setmana amb temperatures altes i una massa forestal i vegetació molt castigada pels incendis de les darreres setmanes.
Els Bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Segons l'anàlisi de la Unitat Tècnica del GRAF (Grup d'Actuacions Forestals), el nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències Centre, al sud de la de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6. Alhora, es mantenen els dispositius d'extinció i el seguiment dels incendis que ja estan controlats com els de la Bisbal d'Empordà, Sentmenat, Sant Quirze Safaja, Aiguamúrcia, Rubió, la Baronia de Rialb, Pontils o Montblanc, entre d'altres. Aquest diumenge 19 de juliol s'ha donat per extingit l'incendi de Carme, a l'Anoia.