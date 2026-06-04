Un comerç de cuines i banys obre una nova botiga al Centre de Sabadell

El sector de la reforma i l'interiorisme suma un nou establiment a Sabadell. La firma danesa especialitzada en mobiliari de cuina, bany i interiorisme Kvik, ha obert una nova botiga a la carretera de Barcelona, 123, ampliant així la seva presència a Catalunya.
L'establiment està gestionat pels empresaris catalans Pep Morón i Hemi Roma, que fa més d'una dècada que treballen amb la marca. Amb aquesta obertura, es converteixen en els primers franquiciats de Kvik a escala internacional que arriben a gestionar quatre botigues de la firma.
Segons expliquen, l'elecció de Sabadell respon al potencial de creixement de la comarca i al pes demogràfic del Vallès. "Sabadell, Terrassa, Sant Cugat o Sant Quirze representen una àrea amb una gran concentració de població i una activitat immobiliària en expansió", exposen els emprenedors. Els responsables de l'empresa assenyalen que el Vallès s'ha consolidat com un pol d'atracció per a residents de diversos punts de la Catalunya central, fet que pot facilitar l'accés als seus serveis sense necessitat de desplaçar-se fins a Barcelona.
Dels inicis en plena crisi a quatre establiments
La història empresarial de Morón i Roma amb Kvik es remunta al 2014. La marca danesa havia desembarcat a Espanya l'any 2007 amb una botiga pròpia a l'Hospitalet de Llobregat, però les dificultats econòmiques derivades de la crisi havien frenat l'arribada de franquiciats. Roma, interiorista de professió, i Morón, enginyer industrial vinculat al sector de l'automoció, es van interessar pel projecte i van acabar assumint la franquícia. Des d'aleshores han anat ampliant el negoci amb noves obertures, ara a Sabadell.Una plantilla de 30 treballadors
La nova botiga de Sabadell ha iniciat l'activitat amb quatre persones dedicades a l'atenció comercial, tot i que els responsables no descarten reforçar l'equip en funció de l'evolució del negoci i de la demanda que pugui generar el nou establiment.