La llibreria Mala Peça ha acollit aquest dimecres al matí la presentació de Sembrant Pau, una cooperativa d'alumnes impulsada per l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Ca n'Oriac. La iniciativa ha estat creada sota l’acompanyament del programa ESSpurna – Cooperatives d’Alumnes, una iniciativa que promou la creació i consolidació de cooperatives en els centres educatius de primària, secundària i Batxillerat. En l'acte, els joves han explicat la seva experiència a l'hora de tirar endavant la cooperativa i han presentat la bossa de roba elaborada pel mateix alumnat, en col·laboració amb Top Manta, que posaran a la venda per enviar els fons recaptats a l'associació Ponts per la Pau. La proposta "reafirma la capacitat del cooperativisme educatiu", com apunten els impulsors del projecte, que consideren que iniciatives d'aquest tipus converteixen els centres educatius en espais d'aprenentatge significatiu, compromís social i promoció de valors com la pau i la justícia social.
La responsable del programa ESSpurna, Berta Puig, ha subratllat que la creació de Sembrant Pau ha permès a l'alumnat comprovar de primera mà "com una cooperativa pot tenir una incidència positiva en la comunitat", alhora que els ha ajudat a desenvolupar competències relacionades amb la col·laboració i el treball en equip. Des de Ponts per la Pau, les voluntàries de l'entitat han agraït la iniciativa i han remarcat que la implicació de projectes com aquest "no és només per obtenir recursos, sinó per sobreviure".
Els mateixos alumnes han explicat que un dels objectius de la cooperativa és donar suport a les dones afganeses que actualment no tenen accés als estudis. En aquest sentit, el professorat del centre ha assenyalat que el projecte neix de la reflexió sobre l'impacte social de l'economia i de les inquietuds expressades pels estudiants. L'acte ha conclòs amb una crida a la resta de centres educatius de Sabadell perquè s'incorporin als programes impulsats per l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i ESSpurna, amb l'objectiu d'estendre experiències que fomentin la participació democràtica, la solidaritat i el compromís amb una societat més justa i cohesionada.