FOTOS | L'ou com balla ja és al pati de l'església de Sant Fèlix

Una rotllana de persones al voltant de la font situada temporalment al pati de la rectoria de l'església de Sant Fèlix ha vist com s'ha alçat l'ou com balla que, per sisè any consecutiu, acompanya la celebració de Corpus en aquesta parròquia. El seu mossèn, Xavier Farrés, ha beneït l'ou acompanyat de diversos fidels que s'han aplegat en aquest indret del carrer de la Rosa a les 12 h.
"És un ou de veritat, d'ànec, buit amb una mica d'aigua a dintre perquè balancegi i tapat amb cera", detalla Farrés, encarregat de posar l'ou dintre la font i confiar que, al cap d'uns segons, la força de l'aigua l'empenyi cap amunt a ballar. I després de bellugar-se una mica, ho ha fet. La copa de la font recorda el calze de l'eucaristia i l'ou recorda la forma de l'eucaristia consagrada. Tothom que ho desitgi el podrà veure fins diumenge, 7 de juny, al vespre.
El mossèn destaca que "el carrer de la Rosa és bastant de pas, molta gent sent picar l'aigua i entra, fa la volta, la foto... és bonic, perquè la gent va entrant contínuament tots aquests dies". Diumenge, els voltants de l’església s’ompliran de catifes de flors, escenari per on després de la missa de les 18 h passarà la processó de l’arxiprestat, que sortirà per la porta del carrer de Gràcia, recorrerà diferents carrers a prop de la parròquia i tornarà a entrar a l’església per la plaça de Sant Roc.