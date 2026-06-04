El 'no' al preacord entre sindicats i Educació guanya en la consulta als docents amb un 65,1% dels vots

El 'no' al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta als docents, amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El 'sí' ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir 'sí' al preacord o 'no' i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i Professors de Secundària, signants del preacord, han fet campanya pel 'sí', mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el 'no'. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia.
USTEC va signar el preacord i va decidir consultar als docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb CCOO i UGT. Professors de Secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats.
La consulta s'ha enviat a través del correu corporatiu dels docents i la pregunta que incloïa era: "Acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig?". Tenien dues opcions, respondre 'Sí' o 'No, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs'. En l'anterior consulta impulsada pels sindicats arran del pacte que Educació va signar amb CCOO i UGT al març hi van participar 42.965 docents, el 50% dels cens d'aleshores. Llavors, el 94,9% dels que van votar van rebutjar l'acord. Aquest cop, han participat el 61,11% dels que consten al cens en el moment de tancar la consulta.
Tanmateix, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el "compromís" del Govern per desplegar el preacord i ha demanat "responsabilitat" a la comunitat educativa
Nou complement lineal, càtedres i avançament del cobrament del complement específic
El preacord que han rebutjat els docents, i que van signar la nit de divendres després de més de dues setmanes de negociacions i unes últimes jornades maratonianes, inclou un nou complement lineal de 50 euros mensuals per al 2026, 52,25 per al 2027, 103,30 per al 2028 i 173,30 per al 2029. Així, a quatre anys els docents rebrien 2.426,20 euros anuals més el 2029.
A aquest complement, cal sumar-hi l'increment del 30% del complement específic -ja pactat al març- però que al preacord es concreta que s'aplicarà en tres anys i no en quatre. El resultat seria un increment de 384 euros per als mestres de primària i de 389,50 per als professors de secundària, si es té en compte només la part que aporta Catalunya -i d'uns 450 si s'hi inclouen els imports afectats pels increments estatals-. Si s'hi afegeixen els augments pactats a escala estatal per a tots els funcionaris, les quanties són de 599,50 euros i 33,58 mensuals a quatre anys.
A més, el text inclou la recuperació del deute dels sexennis en cinc anys. Els sexennis són les quanties que cobren els professionals de l'educació per antiguitat i que fins al 2012 es cobraven a sis anys, però que amb les retallades es van passar a cobrar a nou anys. El 2024 aquesta retallada es va revertir, però el col·lectiu exigia percebre allò que no havia cobrat durant les retallades, qüestió que ara s'ha acceptat per part de l'administració.
El document inclou també la convocatòria de 5.000 càtedres en dos anys per als professors de secundària. A banda, es concreta que en quatre anys hi haurà 6.413 noves dotacions per a la inclusiva: 1.088 per al curs vinent, 1.651 per al següent, 1.651 per al següent i 2.023 per al curs 2029-2030.