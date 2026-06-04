Tornen a entrar a l'escola Concòrdia de Sabadell: "Ens preocupa perquè per primer cop ha estat entre setmana"

L'escola Concòrdia de Sabadell ha tornat a patir una intrusió. Els fets van tenir lloc la nit de dimarts a dimecres i han incrementat la preocupació entre la comunitat educativa després de les set entrades denunciades. Després que aquest mitjà es fes ressò de l'onada vandàlica que vivia el centre, l'Ajuntament va anunciar un reforç de seguretat en l'equipament i també més vigilància policial. Tanmateix, l'entorn escolar lamenta que no ha estat suficient per frenar els vàndals.
Aquest episodi ha despertat una especial inquietud perquè, fins ara, les entrades s'havien produït durant els caps de setmana. "No ens esperàvem trobar-nos això un dimecres al matí", confessa Sandra Alcaide, presidenta de l'AFA de l'escola. Segons explica, els autors van accedir al recinte per un punt diferent del que s'havia detectat fins ara. "Dilluns van posar protecció a les finestres per on entraven habitualment, però l'escola té finestres en diferents nivells i n'han trobat altres per on accedir", relata. En aquesta ocasió, la intrusió es va produir per la biblioteca, un espai que també s'utilitza per al servei d'acollida matinal. Va ser precisament la treballadora de l'AFA que se n'encarrega qui va descobrir els desperfectes quan va arribar al centre a les 7.30 hores del matí. Els intrusos van causar desperfectes a la porta d'accés i en algun altre element de l'espai. En aquesta ocasió, tot apunta que no van robar material.
La nova intrusió arriba, a més, en plena Setmana Cultural del centre. "L'escola està molt bonica, aquests dies. Ho hem treballat molt i ens sap greu que passin aquestes coses", lamenta la presidenta de l'AFA.
Diversos lavabos trencats i material sostret
Les famílies també denuncien l'impacte acumulat dels incidents de les darreres setmanes. Entre els danys més importants hi ha la destrossa de diversos lavabos de l'escola. Un dels banys va ser reparat el passat dilluns; i els altres encara estan impracticables. Els fets ja són coneguts per les autoritats, que mantenen oberta la investigació per identificar els responsables.
Durant les darreres entrades també es van sostreure diversos equips utilitzats en el dia a dia de l'escola, entre els quals un aparell de música per sonoritzar les entrades i sortides de l'alumnat, diversos micròfons i un altaveu.