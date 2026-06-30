Què hi fan granotes i gripaus del Ripoll a aparadors de botigues de Sabadell?

Alguns capgrossos de la cultura popular sabadellenca han canviat, per uns dies, els carrers de cercavila pels aparadors dels comerços del Centre. Les nou figures de les Granotes i Gripaus del Ripoll són les protagonistes de la novena edició de la Gimcana infantil de Sabadell Comerç Centre, una iniciativa que convida els més petits a recórrer els establiments mentre descobreixen algunes de les figures més emblemàtiques de la ciutat. La proposta coincideix amb la celebració dels 40 anys d'aquestes figures, que recentment han estat restaurades i han estrenat una nova imatge. Després de presentar-se durant el darrer Aplec de la Salut, ara també estrenen noms, escollits mitjançant una votació popular: Llençadora, Pegadolça, Estrep, Badoca, Xaxo, Xip, Petador, Xurruca i Belga.
Els nou capgrossos s'han distribuït en nou aparadors del Centre de Sabadell, on es poden veure acompanyats de plafons informatius que expliquen el nom de cada figura, si és una granota o un gripau, el seu color i l'espècie d'amfibi que representa. L'objectiu és apropar la cultura popular a la ciutadania i, al mateix temps, facilitar la participació dels infants en la gimcana.
Buscar cinc capgrossos per aconseguir premis
Per participar-hi, els infants hauran de localitzar cinc dels nou capgrossos i indicar en quina botiga els han trobat. La informació s'haurà d'anotar en una butlleta, disponible als establiments associats a Sabadell Comerç Centre, que es podrà dipositar fins al 18 de juliol en alguna de les quatre urnes repartides pel Centre. Tots els participants entraran en el sorteig de gairebé una quarantena de premis cedits pels comerços associats. Entre els obsequis hi ha llaminadures, ulleres de sol, llibres, còmics infantils, jocs de taula, tallers de pizza, lots de papereria, classes d'arts marcials o gelats artesans, entre d'altres. Els guanyadors es donaran a conèixer a través de l'Instagram de Sabadell Comerç Centre.
Una nova etapa per a les Granotes i Gripaus
La restauració dels capgrossos ha permès recuperar els colors originals de les granotes, que representen diferents espècies d'amfibis de Catalunya, mentre que els gripaus s'han adaptat cromàticament mantenint-se tots com a representants del gripau comú. També s'ha recuperat un novè capgròs que feia anys que no sortia al carrer. A més, les figures han renovat completament el vestuari. Els nous dissenys són obra de l'Escola Illa d'Art i Disseny, mentre que la confecció ha anat a càrrec del Taller Folkalbiaix, de Guillem Amorós, per oferir una imatge més actual i coherent amb la restauració.
La Gimcana infantil pels aparadors va néixer l'any 2018 i, des de llavors, cada edició s'ha dedicat a un element diferent de la cultura i la vida de Sabadell. La Joventut de la Faràndula, el Seguici Festiu o el CE Sabadell han estat alguns dels protagonistes d'anys anteriors. Aquest estiu, el protagonisme és per a unes granotes i uns gripaus que, durant unes setmanes, vigilaran discretament des dels aparadors del Centre.