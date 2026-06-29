Sabadell es bolca amb la tragèdia a Veneçuela

En només dos dies, a la rerebotiga del restaurant veneçolà Los Chamos no hi cap ni una mosca. Desenes de sabadellencs s’han apropat a l’establiment del carrer de Sant Pere a aportar-hi el seu granet de sorra: medicines, roba, bolquers o menjar en conserva destí Veneçuela. El que divendres era una modesta capsa per a recollir alguns medicaments, ara s’ha quedat curt: a l’establiment regentat per Karen Franco hi han arribat centenars de productes amb destí Veneçuela. També al restaurant Urgell, que regenta el Federico Quintero, veneçolà de naixement, s’ha habilitat un punt de recollida per a tothom qui hi vulgui ajudar.
Els sismes de magnitud 7,2 i 7,5 que van tenir lloc el 24 de juny i que han provocat greus danys humans i materials a Caracas, i als estats de La Guaira i Yaracuy ha estat una desgràcia que ha mobilitzat centenars de sabadellencs. “Hem vist l’horror a la premsa, no podem mirar cap a una altra banda”, expliquen dues dones que s’han apropat al bar los Chamos a preguntar què necessitaven.
La resposta també ha escalat a l’edifici consistorial: l’Ajuntament de Sabadell destinarà 8.000 euros a la resposta d’emergència pel terratrèmol que ha afectat Veneçuela, després que la Junta de Portaveus hagi aprovat una moció institucional en què expressa la solidaritat de la ciutat amb la població afectada i es compromet a impulsar diferents accions de suport humanitari. En el text aprovat, el consistori recorda que, davant de grans emergències, treballa a través d’entitats i institucions especialitzades per contribuir a les tasques de rescat i a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones afectades. De fet, la majoria de les entitats, com ara la Creu Roja, desaconsellen enviar material i aposten per recaptar fons.
L’Ajuntament ha expressat també el seu condol a les famílies de les víctimes i el reconeixement als equips d’emergència que treballen sobre terreny, i s’ha posat a disposició de la comunitat veneçolana resident a Sabadell. En aquest sentit, el consistori es compromet a col·laborar en les iniciatives de cooperació i ajuda humanitària que s’articulin en els pròxims dies, coordinant-se amb altres administracions i organismes internacionals especialitzats per garantir una resposta conjunta.