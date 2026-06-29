Una sospita alertada per personal sanitari de Sabadell destapa una macrooperació contra el tràfic sexual

Una sospita detectada per professionals sanitaris de Sabadell va ser el punt de partida d'una investigació policial que ha acabat amb la desarticulació de dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'operació, liderada conjuntament pels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, ha permès alliberar sis víctimes i s'ha saldat amb 23 persones detingudes.
La investigació es va iniciar a finals del mes d’octubre de 2025, després que professionals d’un centre hospitalari de Sabadell percebessin possibles indicadors compatibles amb una possible situació de tràfic d'éssers humans en una dona jove. Els fets es van comunicar al Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d'Esquadra de Sabadell, que va fer la primera valoració del cas abans de traslladar-lo als especialistes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC).
A partir d'aquest primer indici, Mossos i Policia Nacional van crear un equip conjunt d'investigació que ha permès identificar una xarxa criminal que captava dones en situació de vulnerabilitat als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina. Un cop arribaven a Espanya, les obligaven a assumir deutes elevats i les explotaven sexualment en diversos pisos prostíbul. Segons la investigació, les dues organitzacions actuaven de forma coordinada i disposaven d'una estructura jerarquitzada, amb persones encarregades de captar les víctimes, controlar-les, gestionar els habitatges, recaptar els beneficis i moure les dones entre diferents municipis.
Operatiu també a Sabadell
La fase final de l'operació es va dur a terme el 17 de juny amb 16 entrades i escorcolls simultanis en diferents punts de Catalunya, entre els quals Sabadell, Terrassa, Manresa, Girona, Granollers, Sitges, Vic, Palamós o Palafrugell. També es van practicar detencions a Madrid i Jaén.
En total es van arrestar 23 persones —15 dones i 8 homes—, es van intervenir més de 200.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents i tres vehicles d'alta gamma. A més, els investigadors van identificar 53 dones que exercien la prostitució als immobles investigats. Els vuit principals responsables de la trama han ingressat a presó provisional sense fiança per ordre judicial.
Sis víctimes protegides
Durant la investigació es van poder identificar i protegir sis víctimes de tràfic d'éssers humans. La primera va ser la dona detectada inicialment a Sabadell; dues més van ser alliberades durant el desenvolupament de la investigació i tres més durant l'explotació final de l'operació.
Les seves declaracions van permetre confirmar els mètodes utilitzats per la xarxa: falses promeses laborals, imposició de deutes impossibles d'assumir, amenaces, control constant i explotació sexual en diferents pisos distribuïts per diverses localitats catalanes, entre elles Sabadell.