Més d’un centenar de persones participen en la primera Festa Republicana d’ERC Sabadell

Més d’un centenar de persones van participar aquest diumenge en la primera Festa Republicana organitzada per ERC Sabadell. La jornada, celebrada com a acte de tancament del curs polític abans de l’estiu, va combinar activitats lúdiques amb diversos actes de reconeixement.
La programació va començar amb un vermut musical i va continuar amb la intervenció de l’alcaldable d’ERC Sabadell, Sílvia Renom, que va donar la benvinguda als assistents. Durant el seu parlament, va defensar la necessitat d’impulsar una ciutat amb serveis accessibles, fent referència, entre altres aspectes, a les places d’escola bressol, els casals d’estiu, els espais per a la gent gran, les oportunitats d’emancipació dels joves i la promoció de la llengua catalana.
Posteriorment, els participants van compartir una paella popular, abans del lliurament dels Premis als Valors Republicans. En aquesta primera edició, ERC Sabadell va distingir Santi Ribalta, president del CFU Can Rull Rómulo Tronchoni, pel seu compromís amb la ciutat i la seva tasca en favor de l’esport com a eina de cohesió social, inclusió i promoció dels valors col·lectius.
L’acte també va servir per reconèixer la trajectòria de dos militants del partit. Magí Dalmau i Jordi Martínez van rebre les insígnies d’antiguitat pels seus anys de vinculació amb Esquerra Republicana. La jornada es va completar amb el lliurament dels Premis Xaix, organitzats pel Jovent Republicà de Sabadell. Aquests guardons, de caràcter satíric, van reconèixer en clau d’humor els anomenats "anti" premis dels valors republicans.