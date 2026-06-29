El president de Xile esmorza al Sabadell

El 2023, un polític desconegut, Antonio Kast, va esmorzar a Sabadell. Ningú li va fer gaire cas, però aquell sandvitx de xurrasco amb pernil salat i ceba caramel·litzada, que la carta també identifica amb el nom de Sabadell, se li va posar tan bé que, tres anys després, era elegit 35è president de la República de Xile. Avui ho continua essent. Sabadell és un restaurant per a dues-centes persones que hi ha al quilòmetre 108 de la Ruta 5 Norte, la Panamericana, al municipi d’Hijuelas, a una hora i mitja de Santiago de Xile.
Des del 2012, obre tots els dies de l’any i ofereix als viatgers cuina xilena-mediterrània, entenent per xilena sandvitxos i carn de vedella, i entenent per mediterrània marisc i peix en abundància, a més d’una curiosa paella de marisc, pollastre i xoriç, la famosa Paella Sabadell. La carta també inclou una Amanida Sabadell, una Hamburguesa Sabadell, una Copa de Gelat Sabadell i un Pollastre Farcit, així, en català.
El propietari i gerent de l’establiment és descendent, lògicament, de sabadellencs. Emilio Carné Pla, té una tieta i cosins a la Creu Alta. Recorda bé la foguera de Sant Joan i aquells petards al carrer del Taulí, encara sense asfaltar. Ell era un nen xilè, però el seu pare, Emili Carné Matas, l’havia enviat a Sabadell amb el seu germà Andrés per reforçar vincles familiars. “Soc incapaç de pronunciar la ella, sempre dic Sabadel amb una ela final. Però avui soc jo qui viatjo de tant en tant a Sabadell per no perdre els meus orígens”, diu un emocionat Emilio Carné.
Els familiars que ve a visitar encara viuen al carrer del Fra Batlle on l’avi havia creat una botiga de queviures. Alguns encara hi viuen i altres van regentar la llibreria El Cantó de la Creu Alta (Jaume i Pere Miró) i la botiga Casablancas de queviures de qualitat, al carrer de Gràcia (Manel Carné). La història comença amb el seu avi, Domingo Carné, natural de Sant Llorenç Savall, que va emigrar a l’Argentina per buscar-se la vida. La va trobar, però, al país veí, Xile. Va muntar una pulpería (basar de roba i menjar) a un dels llocs més gelats del planeta, Punta Arenas. Allà, en ple fred austral, el 1922, va néixer el pare d’Emilio Carné Pla, Emilio Carné Matas. Cinc anys més tard, el 1927, espantats pel fred i el vent huracanat de la tundra, els pares i els seus quatre fills van tornar a Sabadell.
Van passar aquí la guerra (“una experiència terrible”) amb la sort que cap dels fills, alguns en edat de ser cridats a files, tenien la nacionalitat espanyola, cosa que els va salvar de lluitar al front. El 1950, l’Emilio Carné Matas, amb 28 anys, seguint l’exemple del seu pare, va tornar a emigrar al nou món per llaurar-se un futur. Sense diners, va creuar l’Atlàntic de polissó amb un amic al vaixell que li passava menjar d’amagat. A Rio de Janeiro va fer de paleta en la construcció de l’estadi Maracaná. A Xile, va conèixer uns catalans amb vinyes que li van ensenyar els secrets del vi i li van presentar a la que seria la seva dona, la també catalana de Pla de Cabra (avui Pla de Santa Maria a l’Alt Camp), Maria Pla Bella. Aviat es donà a conèixer com a empresari d’èxit i va fundar dos supermercats llampants, moderníssims, a l’estil nordamericà, de nom Montserrat, que va regentar a Santiago de Xile fins el 1976.
Els seus fills, Emilio i Andrés Carné Pla, van prendre ràpidament el relleu emprenedor del seu pare i, el 1982, van crear la cadena de restaurant de menjar ràpid, Lomito’n (llom petit), de gran èxit. Amb el temps, l’Emilio va transformar un d’aquells establiments en el Sabadell d’Hijuelas, que van convertir en un luxós restaurant de carretera amb l’eslògan Un gran lugar. “Posar el nom de Sabadell al meu restaurant, explica Emilio Carné Pla, és un homenatge romàntic al meu pare, de qui ho he après tot, però també a les meves arrels. Com a marca comercial, això de Sabadell als xilens primer els sona estrany. Però a poc a poc s’hi van acostumant. Els remet al Banc Sabadell, que esponsoritza el torneig de tennis Comte de Godó, i altres esports que aquí veiem per televisió”, detalla.