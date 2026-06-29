Un pla per renovar tota la senyalització viària de Sabadell fins al 2030

L’Ajuntament de Sabadell invertirà més de 3,2 milions d’euros durant els pròxims quatre anys per renovar la senyalització viària de la ciutat. El nou contracte busca desplegar un pla integral per repintar progressivament tota la senyalització horitzontal dels carrers. Segons els càlculs municipals, la previsió és renovar prop de 478.000 metres de línies viàries, més de 100.600 metres quadrats de passos de vianants i zones zebrejades, així com més de 14.700 pictogrames pintats sobre la calçada. Paral·lelament, també es continuarà amb el manteniment de la senyalització vertical.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha defensat que la iniciativa suposa “un canvi cultural” en la manera d’abordar el manteniment de la ciutat. “Fem moltes inversions importants en places, voreres o equipaments, però també han d’anar acompanyades d’una aposta pel manteniment ordinari, com la senyalització, la neteja o la jardineria”, ha afirmat. Farrés ha explicat que, fins ara, les actuacions es feien de forma reactiva, intervenint quan la pintura ja estava molt desgastada. Amb el nou model, en canvi, es vol establir una planificació estable que permeti repintar tota la ciutat i iniciar un cicle de renovació permanent. “No és una actuació puntual. Ens permetrà entrar en una roda perquè tota la senyalització es vagi renovant periòdicament”, ha destacat.
L’Ajuntament també apunta que ha doblat aquest any la inversió destinada a la senyalització viària. El pressupost superarà els 600.000 euros durant el 2026, dels quals 250.000 es destinaran específicament al nou pla de repintat. La resta servirà per al manteniment habitual dels diferents elements de senyalització i de les reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Segons ha avançat l’alcaldessa, aquesta partida continuarà incrementant-se de manera progressiva fins a arribar al milió d’euros anual. “Volem pintar i reparar tota la senyalització horitzontal i vertical, invertint a tots els barris per igual”, ha assegurat.
La primera fase del pla s’executarà als barris de Nostra Llar, Sol i Padrís, Can Deu, Cifuentes, Torre-romeu i el Poblenou. Posteriorment, les actuacions s’estendran de manera progressiva a la resta de barris de la ciutat fins a completar el primer cicle de renovació.