Sabadell guarda un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela

L'Ajuntament de Sabadell ha guardat aquest dilluns al migdia un minut de silenci a la plaça de Sant Roc en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han provocat nombroses víctimes i importants danys materials.
L'acte, celebrat a les 12 hores davant del consistori, s'emmarca en la convocatòria impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a la qual s'han adherit ajuntaments d'arreu del país per expressar el seu suport a les persones afectades pel desastre.
El minut de silenci s'ha celebrat en un context de forta mobilització de la comunitat veneçolana i de la societat sabadellenca. Durant els darrers dies, diverses iniciatives solidàries han començat a recollir ajuda humanitària per enviar-la a les zones afectades pels terratrèmols, mentre entitats i particulars s'han organitzat per donar suport als damnificats.
Sabadell, on resideixen més de 1.900 persones d'origen veneçolà segons dades de l'Idescat, ha habilitat els primers punts de recollida d'ajuda, com el restaurant Los Chamos o el Bar Urgell. Des de la comunitat veneçolana insisteixen, però, que les necessitats sobre el terreny continuen sent enormes. "No hi ha maquinària, ni material; els bombers treballen amb les ungles", advertien aquesta setmana alguns dels veïns que impulsen la campanya solidària.