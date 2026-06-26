Una quinzena d'entitats de base veneçolana "uneixen esforços" per recollir material humanitari per a Veneçuela. Com ha explicat el president de l'Associació Catalano-veneçolana Asocaven, José Luis Acuña, les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), la comunitat veneçolana a Sabadell supera les 1.900 persones.
El president d'Asocaven ha detallat que s'estan preparant punts de recollida a Sabadell, Barcelona i zones de Girona i Tarragona, a l'espera de nous detalls. En paral·lel, "hi ha una conversa establerta" amb el consolat veneçolà a Barcelona i l'ambaixada a Espanya perquè, a través seu, l'ajuda humanitària pugui arribar a les zones afectades i evitar, així, els problemes derivats del tancament de l'Aeroport Internacional de Maiquetía Simón Bolivar.
A l'espera de saber sobre el terreny quins són els béns més urgents, Acuña preveu que caldrà "bastant" material sanitari i elements de primers auxilis, així com aliments per a criatures. "Hi ha gent que està viva, però ha perdut la seva llar", ha lamentat, cosa que provoca que "tot el que es pugui enviar" cap a Veneçuela sigui "ben acollit".
El doble terratrèmol que va viure Veneçuela dijous a la matinada eleva a almenys 235 els morts i 4.300 els ferits, segons les darreres dades recollides. Com ha dit el ministre espanyol d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, 68 espanyols "no han estat localitzats encara" a Veneçuela. Els dos sismes s'han registrat a uns 23 i 28 quilòmetres al sud-est del municipi de Yumare, al nord de Veneçuela. El servei geològic dels Estats Units (USGS, en anglès) estima que hi podria haver entre uns 10.000 i uns 100.000 morts i han calculat unes pèrdues econòmiques d'entre l'1% i el 7% del PIB del país.