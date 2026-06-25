Pau Morilla-Giner: "Conceptualment estem preparats per a la Lliga Hypermotion, però encara no tenim les mans i els cervells necessaris"

Un cop acabada la temporada, arriba l'hora de fer balanç. Ja s'ha convertit pràcticament en una tradició i el president Pau Morilla-Giner, després de l'ascens a Segona Divisió, ha sortit a parlar de com es troba el club en una roda de premsa que ha distribuït en diversos blocs. Començant per la part esportiva, lògicament, el màxim mandatari arlequinat ha celebrat la fita, especialment per la manera en què s'ha aconseguit i per ser el segon ascens consecutiu. "No volíem recuperar una categoria determinada, sinó ser la millor versió de nosaltres mateixos", diu.
Morilla-Giner atribueix bona part d'aquest creixement esportiu a la nova mentalitat que s'ha implantat, sobretot des del descens de fa dues temporades a Segona Federació. "Aquesta temporada ens hem carregat molts relats històrics. Sempre es deia allò que el Sabadell era un equip que patia els dies importants i ho hem aconseguit trencar", apunta el president, que continua apostant pel ser "cada dia millors que el dia anterior" en el repte del futbol professional.
La campanya de socis, abans que acabi la setmana
En la roda de premsa, el president també ha avançat que en els pròxims dies sortirà la campanya de socis per a la pròxima temporada. "En molt poc us donarem tots els detalls, donant el màxim valor al soci. Tenim molt clar que serem milers més que aquesta temporada", assegura. Enguany es van superar els 6.000. Precisament ha destacat també aquest creixement en les últimes setmanes de l'any, amb el camp ple i centenars de mostres pels carrers i establiments de la ciutat. "No hem volgut fer promocions durant l'any perquè entenem que ser soci i venir al camp té un valor molt gran", afirma.
El màxim mandatari del Centre d'Esports també ha destacat el paper del futbol base en l'arribada de jugadors al primer equip i ha anunciat la incorporació d'un nou director del planter, anomenat Dimitri Melo, i que ja fa alguns mesos que està a l'Olímpia. És una figura de la confiança de la propietat i ocupa un rol que, en principi, complementarà Alberto Pobre en la direcció de l'obrador amb l'objectiu d'obrir les portes al talent de fora i donar a conèixer l'entitat arreu.
Nous inversors i optimisme amb el patrocinador principal
Pel que fa a la part econòmica, Morilla-Giner ha reiterat la necessitat d'aportació d'inversors amb la premissa de "no augmentar el deute". Sense concretar noms ni terminis, el president també ha avançat que el projecte incorporarà nous inversors en els pròxims mesos. La nova categoria és un atractiu tant per a nous inversors com per a patrocinadors de major dimensió. Aquesta temporada s'ha tancat sense patrocinador principal a la samarreta, fet que ha permès iniciatives com la que es va fer amb Flashy IceCream contra l'Europa o el Full Gas en el play-off, però també ha descartat una font important d'ingressos externs. "Hem tingut ofertes molt atractives, però sabem que aquesta samarreta és sagrada. Volem al costat de l'escut una marca que realment ens representi. Lògicament, ens hauria agradat tenir patrocinador aquesta temporada i estem en converses", afirma.
I és que aquesta nova realitat esportiva, més enllà de l'atractiu, també és un salt econòmic i, evidentment, en l'exigència a tots els nivells. El club treballa a marxes forçades per adaptar l'estadi, on ja s'han iniciat les obres, però també en la resta de departaments, que haurien de viure un creixement substancial per poder estar a l'altura d'una categoria i uns requisits tan exigents com els de la Hypermotion. "Crec que en la cultura de l'exigència estem preparats, però no pel que fa als recursos. Tots els treballadors i voluntaris han estat fent moltíssim amb molt poc i hi ha un límit. Conceptualment i a nivell d'energia estem preparats. A nivell de mans i cervells per aguantar corporativament el que és una divisió extraordinàriament gran, no ho estem, però ho estarem molt aviat", ha promès.
En aquest sentit, el president també ha demanat a l'afició, amb els requisits de la categoria, avisant que pot haver-hi canvis en alguns costums molt arrelats. "Hem d'entendre que entrem en una categoria amb unes normes, unes exigències i uns protocols diferents. No podrem fer coses com les que vam fer l'altre dia a nivell de saltar al camp o fins i tot d'estar drets durant el partit perquè les normatives són molt més dures en aquest sentit", avisa.
Fuoli serà sancionat per l'incident a la celebració
D'altra banda, arran de les polèmiques sorgides amb la figura de Diego Fuoli, Morilla-Giner ha demanat girar full, tot i que assegura que hi haurà càstig. "Hi ha una regulació interna, un codi de conducta, i com amb totes les situacions en què qualsevol treballador del club hagi de fer front a un moviment de disciplina interna, ho farem i això, per temes de legislació laboral, quedarà internament", admet.
De la part esportiva, més enllà de prometre que no negociaran la venda de puntals com Urri o Quadri i que, qui els vulgui, haurà de pagar la clàusula, també ha mostrat el seu desig de poder recuperar David Astals, amb "màxim respecte cap a l'Ibiza" i des de l'estima cap a un jugador sabadellenc, tot i que encara a l'espera de saber les intencions de la direcció esportiva. Lucas Viale, per cert, acabat de renovar per dues temporades, també compareixerà davant dels mitjans en els pròxims dies per detallar amb més profunditat aquestes intencions del club per a la pròxima temporada.