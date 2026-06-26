Dia de l'Orgull LGTBI+ a Sabadell: horari de la manifestació i la festa

El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull o per l'Alliberament LGBTI+ i a Sabadell s'han preparat diferents actes per reivindicar, defensar i visibilitzar aquest col·lectiu.
El primer dels actes destacats serà la Festa de l’Orgull LGBTI+, que tindrà lloc el divendres 26 de juny a la plaça del Doctor Robert. La celebració començarà després de l’arribada de la VII Manifestació de l’Orgull LGBTI+, que sortirà a les 19 h de la plaça de Montserrat Roig i recorrerà l’avinguda de Barberà i la Rambla fins arribar al centre de la ciutat. La festa inclourà la lectura del manifest, actuacions musicals i una sessió de DJ a càrrec de Rossy Ho. També hi actuarà el grup Ruïnosa i les Strippers de Rahola. Durant tota la vetllada hi haurà un Punt Lila per informar, sensibilitzar i oferir assessorament davant qualsevol situació de violència o discriminació.
El diumenge 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+, el Museu d’Art de Sabadell acollirà la visita dinamitzada “Dol i militància queer: una relectura en clau LGTBI a la Col·lecció”, a les 12 h. L’activitat proposa una mirada alternativa a l’exposició permanent del museu per visibilitzar la diversitat sexual i afectiva i reflexionar sobre les experiències, les lluites i els referents de les comunitats LGBTI al llarg del temps. Les persones participants podran intervenir activament en la visita i en les diferents accions plantejades per l’equip educatiu. Aquesta proposta s’emmarca en la tasca que el Museu d’Art de Sabadell desenvolupa des de fa anys per visibilitzar la diversitat sexual i afectiva i fer del museu un espai on tothom s’hi vegi representat.
Acte Commemoratiu de l’Orgull LGBTI+ el dia 2
La cloenda del programa arribarà el dijous 2 de juliol amb l’Acte Commemoratiu de l’Orgull LGBTI+, dedicat enguany a la recuperació, el reconeixement i la difusió de la memòria històrica LGBTI+. Organitzat pels Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, l’acte tindrà lloc a les 18 h al Casal Pere Quart i serà obert a tota la ciutadania.
La sessió, conduïda pel periodista David Àvila, inclourà la projecció del documental Crits de llibertat, que recull testimonis de persones LGBTI+ que van patir la repressió política, social i mèdica durant el franquisme. Posteriorment, se celebrarà una taula rodona amb les activistes Jordi Griset, Paulina Blanco i Estefania Vidal, que compartiran experiències i reflexions sobre la lluita pels drets del col·lectiu. L’acte es completarà amb l’exposició L’activisme LGBTI abans i després de Stonewall, instal·lada al vestíbul de l’auditori del Casal Pere Quart.