El “no” dels metges a fer hores extres es fa notar al Parc Taulí: "S'estan deixant de fer proves i intervencions"

La campanya dels facultatius per deixar de fer activitat extraordinària fora de la jornada ja s'està fent visible a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segons assegura el sindicat Metges de Catalunya, s’estan deixant de programar prop d’un miler de proves complementàries a la setmana al centre.
La iniciativa, sota el lema Ni un minut més, es va posar en marxa a principis de juny i consisteix a no assumir activitat voluntària fora de l’horari habitual de treball. El sindicat defensa que aquesta mobilització pretén evidenciar que el sistema sanitari es manté gràcies al “sobreesforç” dels metges i pressionar el Departament de Salut perquè obri una negociació específica amb el col·lectiu.
“La campanya està tenint bastant impacte. S’estan deixant de fer moltes proves complementàries, com proves d’imatge”, explica Àlex Mayer, delegat sindical a Sabadell i metge adjunt del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Parc Taulí.
Segons Mayer, la protesta també està afectant intervencions quirúrgiques programades que no tenen caràcter urgent ni oncològic. “S’estan parant intervencions ambulatòries, bé perquè l’anestesista o bé perquè el cirurgià ha decidit adherir-se a aquesta campanya”, afirma. A parer seu, la situació posa de manifest que “sense les hores extra el sistema no funciona”.
Un miler d'exploracions ajornades
El delegat sindical subratlla que la iniciativa no implica deixar de fer guàrdies, ja que aquestes formen part de la jornada laboral establerta contractualment. Les activitats afectades corresponen a proves diagnòstiques, consultes o intervencions que habitualment es programen en franges de tarda, dissabtes o diumenges per reduir llistes d’espera. S’haurien ajornat unes mil exploracions setmanals realitzades fora de la jornada ordinària al Servei de Radiologia de l’hospital de Sabadell, entre les quals hi hauria uns 240 TAC abdominals, segons fonts sindicals.
A escala catalana, el Departament de Salut calcula que la setmana passada es van haver de cancel·lar el 14% de les operacions no urgents previstes al sistema públic per l’impacte de la protesta. També es van veure afectades el 16% de les endoscòpies no urgents. Salut assegura que totes aquestes activitats s’estan reprogramant i que no es tracta de procediments urgents ni oncològics.
Mobilitzacions passat l’estiu
La campanya impulsada per Metges de Catalunya arriba després de dotze jornades de vaga convocades pel sindicat des de la tardor passada per reclamar un conveni propi, mesures contra la sobrecàrrega assistencial i millores en les condicions laborals dels facultatius. El sindicat ja ha anunciat que les mobilitzacions es mantindran després de l’estiu si no es produeixen avenços en la negociació amb el Departament de Salut.