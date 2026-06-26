Quim Masferrer fa enriolar el Fresc en uns Jardinets ben plens

No necessita gaire, ni escenografia ni res més que la seva característica camisa de quadres, perquè ho té tot per caure bé. Quim Masferrer cau en gràcia i, a sobre, és graciós. Les entrades per a les dues funcions inaugurals del Fresc Festival es van esgotar en un tres i no res, setmanes enrere. L'amfiteatre dels Jardinets es va omplir per veure Bona gent, un espectacle que aprofita el rebuf de 13 anys d'èxit i popularitat d'El Foraster.
No és ni molt menys un monòleg, encara que sigui ell tot sol a l'escenari, perquè converteix el públic en protagonista. Com el programa televisiu, el comunicador desperta afecte i es val de la seva bonhomia per teixir complicitat, relaxar l'ambient i generar confiança. És aleshores quan, amb una cintura interpretativa brillant, treu suc còmic del costat més divertit de les comunitats. En el cas del Foraster, els pobles. En el cas del Fresc, el públic, a qui es va ficar a la butxaca.
Aquest divendres hi protagonitzarà una segona funció, també amb entrades exhaurides. Tindrà la mateixa essència, però serà totalment diferent, perquè canviaran les anècdotes del públic, que és el fil conductor de l'espectacle. Aquesta edició del festival comença ben enriolada.