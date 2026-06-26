El Centre i la Creu de Barberà, barris preferits dels sabadellencs per a viure-hi

Menys canvis de domicili de sabadellencs a la ciutat. L’any 2025, 11.110 sabadellencs van fer maletes i capses per a mudar-se de domicili a un altre barri de la ciutat, una xifra que representa una caiguda de l’1,3% respecte de l’any anterior, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell. Es tracta, a més, del quart any consecutiu en què baixa el nombre de trasllats interns.
Els moviments entre barris continuen dibuixant un mapa clar de les preferències residencials dels sabadellencs. El Centre es manté com el principal pol d’atracció, amb 1.945 persones arribades el 2025 procedents d’altres sectors de la ciutat. A més distància apareixen la Creu de Barberà, amb 1.159 nous residents, Ca n’Oriac, amb 1.146 i Sant Oleguer, amb 979.
Les dades apunten a uns moviments residencials de quilòmetre zero: la majoria dels canvis de residència es produeixen a curta distància, sense sortir de la mateixa zona. Els sabadellencs que canvien de casa acostumen a fer-ho sense allunyar-se gaire del seu entorn habitual, ja sigui traslladant-se dins del mateix barri o cap a sectors veïns. Molts veïns opten per canviar d’habitatge però mantenint-se al mateix barri o sector, una situació que viuen gairebé tots els sectors de la ciutat. És el cas del David García: “Els meus pares son de Campoamor i m’he independitzat a la Creu de Barberà per a tenir-los a prop, perquè al meu nou barri hi ha més moviment, més comerç i més vida, a banda d’habitatges més nous”, exposa.
Darrere d’aquests moviments també hi ha factors que van més enllà de la proximitat o de l’arrelament a un barri concret. Segons Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB, l’atractiu de barris no cèntrics més antics com ara la Creu de Barberà o Ca n’Oriac es pot explicar, en part, per la disponibilitat d’habitatges més assequibles o per les transmissions patrimonials dins de les famílies. Tot i això, apunta que el preu no és l’únic element determinant. “Les persones busquen barris amb una bona oferta de serveis, escoles, transport públic i atenció sanitària. És una condició bàsica a l’hora d’escollir on viure”, assenyala. L’Antonio reflecteix bé aquest canvi: s’ha mudat de Can Rull a les Termes no per proximitat a la família o una preferència especial al seu barri d’acollida, sinó perquè hi ha trobat un lloguer assequible sense renunciar a marxar de Sabadell. “Buscava poder pagar menys del que estava assumint d’hipoteca”, explica.
Els moviments, al detall
Al Centre, gairebé la meitat de les persones que hi arriben —un 48,2%— ja residien dins del mateix sector. La Creu Alta és el principal origen dels nous residents del Centre, aportant un 11,8% de les arribades, seguida de Sant Oleguer, amb un 8,4%. Les dades també evidencien altres eixos de mobilitat consolidats dins de la ciutat. És el cas de la relació entre la Creu de Barberà i Espronceda i Campoamor. Més d’una quarta part de les persones que arriben als barris del sud i Sant Pau provenen de la Creu de Barberà, mentre que el flux en sentit contrari també és rellevant.
Ca n’Oriac també destaca per la seva capacitat d’atraure població. El 39,3% dels nous residents ja vivien al sector, però la Concòrdia, Can Deu i Sant Julià són els principals punts d’origen dels qui s’hi traslladen. Precisament, aquests barris mantenen una relació molt estreta entre si: gairebé una cinquena part dels residents que arriben aquests barris provenen de Ca n’Oriac.