ARA A PORTADA
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Sabadell El “no” dels metges a fer hores extres es fa notar al Parc Taulí: "S'estan deixant de fer proves i intervencions" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sant Cugat del Vallès El dia que Plató va evitar el 10 a la 'sele': "No m'esperava aquest 9,8" Marc Béjar Permanyer
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Cultura i oci Quim Masferrer: "He anat a enterraments i he casat amics que he fet al ‘Foraster’" Guillem Plans Roca
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Els Mossos busquen l'autor del robatori d'una cadena que va acabar amb un ferit a Sabadell
Sabadell
Els fets van tenir lloc al barri de Campoamor