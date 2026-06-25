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Els Mossos busquen l'autor del robatori d'una cadena que va acabar amb un ferit a Sabadell

Sabadell

Els fets van tenir lloc al barri de Campoamor

  • L'home a terra, mentre diverses persones l'ajuden després de l'incident -
Publicat el 25 de juny de 2026 a les 12:21

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència que va tenir lloc dissabte passat, 21 de juny, a Sabadell, i mantenen oberta la recerca per identificar i localitzar-ne l'autor. Segons indiquen des del cos, els fets es van produir cap a les 15 h, quan una parella va alertar la policia després que una persona hagués sostret una cadena mitjançant una estrebada. A conseqüència de l'incident, el marit de la víctima, de 69 anys, va resultar ferit de caràcter lleu després d'intentar recuperar l'objecte. Una ambulància del Sistema d'Emergència Mèdiques va atendre la persona afectada i la van traslladar a un centre hospitalari.

Des de la policia catalana estan pendents que les víctimes formalitzin la denúncia corresponent. Mentrestant, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i identificar el presumpte autor del robatori. La policia manté activa la recerca per trobar l'autor dels fets i no ha facilitat, de moment, més detalls sobre les circumstàncies de l'incident. Algun veí ha publicat un vídeo a les xarxes socials denunciant el succés. En la peça audiovisual es pot veure l'home sent atès per diversos veïns que passaven per la zona, ja que va acabar amb la cara plena de sang. 

 

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