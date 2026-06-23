VÍDEO | Així és la Martina Gutiérrez, que ha tret la millor nota de la Selectivitat de Sabadell: "Em va trucar la consellera"

La sabadellenca Martina Gutiérrez encara està assimilant el rebombori de les últimes hores. Des de primera hora del matí, el telèfon no ha deixat de sonar entre trucades d'amics, familiars i mitjans de comunicació. La notícia s'ho val: l'alumna de l'Institut Vallès ha obtingut un 9,8 sobre 10 a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) una de les cinc notes més altes de Catalunya. I la millor qualificació de Sabadell, entre els 1.313 estudiants que s'han presentat a la convocatòria d'enguany.
"Em van trucar ahir, era la consellera d'Universitats. I em va dir la notícia", explica. "Vaig trucar la meva família, els únics que ho podien saber en aquell moment", afegeix. La seva nota d'accés arriba fins al 13,82 sobre 14, fruit d'un expedient pràcticament impecable. Tot plegat la va agafar completament per sorpresa. "M'esperava bona nota perquè les sensacions eren molt bones, però no això, la veritat", admet amb naturalitat. Gutiérrez explica que les qualificacions més baixes han estat un 9,5 a Català i Anglès, que li han esgarrapat unes dècimes del 10.
Potser el més sorprenent és que la preparació per a la selectivitat no va ser especialment intensa. "Em va costar bastant posar-m'hi", diu. De fet, assegura que es va centrar sobretot en l'última setmana abans dels exàmens, dedicant-hi les tardes i revisant especialment Filosofia i les lectures obligatòries. La clau, defensa, és haver treballat de manera constant durant el batxillerat. "Si estàs atent i vas entenent una mica el que vas fent, al final la selectivitat és un repàs dels continguts", sosté. Per això va afrontar les proves amb una actitud relativament tranquil·la. "Vaig pensar que tot el que havia fet durant el curs es veuria reflectit al final i que no em calia matar-me a estudiar a l'últim moment", diu.
Durant els tres dies d'exàmens, celebrats a la UAB, va notar la tensió habitual entre els estudiants, sobretot el primer dia. "Em va costar dormir", reconeix. Però assegura que, una vegada asseguda a l'aula i superats els tràmits previs, els nervis es van anar esvaint. "Al final, fas la prova i veus que és un examen més", resumeix la sabadellenca.
Vol tirar cap a les humanitats, i reivindicar-les
Recorda que la nota que necessitava per accedir als estudis que li interessen era molt inferior a la que finalment ha obtingut. "Això em feia anar una mica més relaxada", assegura. La raó és que la Martina té clar que el seu futur passa per les lletres, encara que no hagi decidit del tot quin camí seguirà. Dubta entre Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes, totes dues opcions a la UB. "El que sí que tenia clar era que volia fer una carrera de lletres", remarca.
La seva aposta per les humanitats també és una manera de reivindicar-les. "Sento que últimament es desprestigien o es menystenen i als instituts, en general, no se'n parla prou", lamenta. Recorda que sovint, amb els companys de la branca humanística, comentaven la manca de visibilitat dels seus estudis. "Sempre hem coincidit que es donen poques opcions, mai hi ha xerrades i sempre estem una mica allà marginats", lamenta.
La resta d'estudiants que han despuntat
La millor nota de Catalunya en aquesta convocatòria ha estat un 9,9, obtinguda per Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Just darrere seu figura un grup de quatre estudiants empatats amb un 9,8, entre els quals hi ha Martina Gutiérrez, juntament amb alumnes de Sant Sadurní d'Anoia, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. Els estudiants poden consultar les seves notes, des d'aquest dimarts a primera hora.