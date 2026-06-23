Consulta aquí les notes de la Selectivitat 2026

Els estudiants que van fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ja poden consultar les seves notes. Les qualificacions s'han publicat aquest dimarts al matí i els alumnes les poden veure a través del Portal d'accés a la universitat. Un cop consultades, els dies 25, 26 i 29 de juny -aquest últim fins a les 14.00 hores- es podrà sol·licitar la revisió dels resultats. La preinscripció universitària es pot fer fins al 26 de juny.
A Sabadell, més de 1.300 estudiants van presentar-se a la convocatòria. Una bona part dels alumnes de la ciutat van fer els exàmens al Campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); i la resta van repartir-se entre diverses instal·lacions de la UAB al campus de Bellaterra, principalment el Rectorat i les facultats de Dret, Economia i Empresa i Traducció i Interpretació. L'últim examen va deixar fotografies pel record, entre abraçades i l'alleugeriment d'haver acabat un dels moments acadèmics més importants de les seves vides.
El calendari dels propers dies
Termini preinscripció universitària
Del 2 al 26 de juny
Termini sol·licitud entrevista per a més grans de 45 anys
Del 2 al 4 de juny
Publicació 1a assignació de places
10 de juliol
Tràmit "Assignació definitiva"
Del 10 al 15 de juliol (ambdós inclosos)
Matrícula assignats en 1a preferència
Del 14 al 17 de juliol (ambdós inclosos)
Publicació reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit "Assignació definitiva"
16 de juliol
Matrícula reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit "Assignació definitiva"
17 de juliol
Publicació 2a assignació de places
23 de juliol
Tràmit "Continuar en el procés d'assignació de places"
Del 23 de juliol al 27 d’agost (ambdós inclosos)
Matrícula 2a assignació
24, 27 i 28 de juliol
Publicació 3a assignació de places
4 de setembre
Matrícula 3a assignació
7 i 8 de setembre
Publicació 4a assignació de places
15 de setembre
Matrícula 4a assignació
16 de setembre
Publicació 5a assignació de places
23 de setembre
Matrícula 5a assignació
25 de setembre (Festa local: 25 Reus)
Publicació 6a assignació de places
7 d’octubre
Matrícula 6a assignació
8 d’octubre
Publicació 7a assignació de places
14 d’octubre
Matrícula 7a assignació
15 d’octubre