"No hi havia temps": què diuen alumnes i docents sobre el 4,2 de Matemàtiques a la Selectivitat?

“Si m’aturava a fer un apartat amb calma i ben fet, no em donava temps a acabar la resta de l’examen”. Martina García, alumna de l’Institut Pau Vila, resumeix així la sensació amb què molts estudiants van sortir de la prova de matemàtiques de les PAU. Al campus de la UAB a Sabadell, on s’examinaven centenars d’alumnes del municipi, ja es percebia aquell mateix dia un ambient de preocupació. Diversos estudiants comentaven a la sortida de l’examen que no els havia anat com esperaven i que havien deixat exercicis a mig fer.
Les notes publicades recentment han confirmat aquestes impressions. La qualificació mitjana de matemàtiques ha estat de 4,18, l’única matèria suspesa de la convocatòria ordinària i el registre més baix d’almenys l’última dècada. La xifra queda gairebé dos punts per sota del 6,12 de l’any passat i també empitjora el 4,88 del 2025, quan l’assignatura ja havia quedat per sota de l’aprovat.
García, que ha obtingut un 5,5 a la prova, assegura que havia practicat amb exàmens d’anys anteriors i que enguany va trobar “moltes diferències”. També Gina Vilà, que ha fet les PAU aquest any, comparteix el diagnòstic. “Era molt pesat de fer”, assegura. “No hi havia temps suficient”, afegeix. En el seu cas, ha aprovat amb “un 5 pelat”, però admet que alguns companys del seu entorn amb “mitjanes prou bones” no han aconseguit l’aprovat en Matemàtiques.
Enunciats que volien temps
A la cap del seminari de matemàtiques de l’Institut Pau Vila, Joana Guijosa, també va semblar-li “un examen llarg”. Després de repartir els dossiers als estudiants, va quedar-se’n un per omplir-lo: “Vaig veure que era un d’aquells exàmens que fa mandra per la quantitat de conceptes”. “Cada pregunta tenia tres apartats i no calia. Amb dos, per exemple, ja era suficient”, considera. També assenyala que alguns enunciats exigien una lectura acurada abans de començar a resoldre’ls. “Hi havia un exercici, sobre el Canet Rock –que va encendres les xarxes socials–, que me’l vaig haver de llegir tres vegades perquè no quedava gaire clar què demanaven”, assegura.
En declaracions a la premsa, la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va admetre que el resultat de matemàtiques “no era satisfactori”, però va defensar que les proves es dissenyen “amb rigor acadèmic” i que l’examen mantenia “el mateix model i estructura” que el de l’any passat.
Resultats estables, en general
Malgrat la davallada en Matemàtiques, els resultats globals de les PAU es mantenen estables. El 95,68% dels estudiants catalans han superat les proves, per sobre del 94,97% de l’any passat, i la nota mitjana s’ha situat en un 6,403. La nota d’accés a la universitat –amb les diverses ponderacions– és de 7,167.
Entre les matèries comunes, Llengua Catalana i Literatura ha millorat lleugerament la mitjana, del 6,30 al 6,46; mentre que Llengua Castellana i Literatura protagonitza una de les pujades més destacades, del 6,40 al 6,96. En canvi, Anglès baixa del 6,82 al 6,71, en una convocatòria en què alguns estudiants ja van expressar dubtes sobre el canvi en el format. Per la seva banda, Història registra una davallada més pronunciada, del 6,95 al 6,47, situant-se en el nivell més baix dels darrers anys.