Batucades, sopars populars i concerts: la Festa Major de la Serra d’en Camaró torna amb força

La Festa Major de la Serra d’en Camaró torna aquest cap de setmana amb la plaça de Magdalena Calonge com a epicentre de la celebració. El barri es prepara per tres dies d’activitats pensades per a totes les edats, amb una programació que combina música, tradició, jocs infantils i espais de trobada comunitària.
Segons una de les organitzadores, Obdulia Jiménez, l’objectiu principal és mantenir l’esperit de proximitat i cohesió del barri, alhora que la festa continua creixent. “Som un barri petit però molt familiar, i cada vegada la família que s’hi suma és més gran. Volem estar oberts a tothom i continuar sumant i fent pinya”, explica. La programació d’enguany incorpora algunes novetats destacades, com el relleu a l’espectacle de dissabte, amb Mayte Carreras com a showwoman, i el concert de Los Ochenta Pasajeros, una de les apostes principals de la nit.
La festa també manté elements ja consolidats com la botifarrada i la frankfurtada popular, que arriben a centenars de racions, així com les activitats infantils, la festa de l’escuma i el Holi, o el quinto solidari de diumenge. Jiménez subratlla també el caràcter intergeneracional de la celebració: “Volem unir generacions, amb activitats que vagin des dels més petits fins a la gent gran, amb música de totes les èpoques, del vals als anys 80-90 i fins al més actual”. També subratlla el component lúdic i participatiu que l’envolta: “És una part més de la festa, la gent s’hi implica, s’ho passa bé i fins i tot forma part del joc durant la celebració. És molt nostra”.
Obdulia Jiménez posa molt d’èmfasi en el caràcter popular i “fet a casa” de la festa, també quan parla d’un dels elements més esperats: la sangria que ella mateixa prepara. Segons explica, és una de les grans protagonistes de la botifarrada i la frankfurtada, i es prepara en grans quantitats per garantir que ningú en quedi sense. “Fem més de 80 litres de sangria i no en queda res, però el secret no és la quantitat, sinó com la fem”, detalla. Explica que la recepta es basa en fruita, refrescos, licors suaus i sucre, amb un equilibri molt controlat: “Ni forta ni fluixa, ha de ser agradable per a tothom”. Un dels moments més emotius serà l’homenatge a tres veïns vinculats al barri que han mort recentment, així com la implicació del teixit comercial, amb prop de quaranta establiments que aporten obsequis per al sorteig popular.
Jiménez destaca especialment el paper de la Festa Major com a espai de trobada entre edats i perfils molt diferents del barri. Segons explica, la voluntat de l’organització és que la programació permeti que convisquin activitats pensades per a infants, joves i gent gran en un mateix espai i cap de setmana. “És molt important per nosaltres unir generacions”, afirma. “Volem que els avis, els pares i els joves comparteixin plaça, activitats i música, cadascú al seu moment però tots junts en la mateixa festa”.
En aquest sentit, subratlla que la combinació d’actes tradicionals i propostes més actuals és clau per aconseguir-ho: “Anem del vals a la música dels anys 80 i 90, i acabem amb el més actual. La idea és que tothom s’hi senti representat”. També remarca que aquesta convivència generacional és part de la identitat del barri: “Som un barri petit, però molt viu i molt familiar”.
El programa
Divendres, 26 de juny
20.30 h – Batucada itinerant
21.30 h – Botifarrada popular
22.30 h – Pregó de Festa Major
23.00 h – Actuació de Mayte Carreras (Showwoman)
00.00 h – Disc mòbil
Dissabte, 27 de juny
11.00 h – Smatsa Eco-Juga
12.30 h – Festa de l’Escuma i Holi
18.00 h – Berenar infantil
18.30 h – Gimcana i jocs infantils amb Clowns Èthos
20.00 h – Frankfurtada popular
21.30 h – Batucada (recorregut i exhibició)
22.30 h – Concert de Los Ochenta Pasajeros
00.00 h – Disc mòbil
Diumenge, 28 de juny
11.00 h – Castells d’aigua
11.00 h – Trobada de gegants i grallers
12.30 h – Homenatge a la gent gran
18.30 h – Quinto solidari
19.30 h – Rom cremat
19.45 h – Sorteig de regals
20.30 h – Actuació final i traca final