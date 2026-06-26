Una bala irromp en un habitatge de Sabadell durant la revetlla de Sant Joan: els Mossos investiguen un possible tret a l’aire

Els Mossos d’Esquadra investiguen un possible tret amb arma de foc que s’hauria produït durant la revetlla de Sant Joan a la plaça de Rogelio Soto, al barri d’Espronceda, després que aparegués una bala a l’interior d’un habitatge, segons ha avançat El Caso i ha pogut confirmar el Diari. L’incident no va provocar ferits ni, de moment, hi ha persones detingudes, segons apunten des de la policia catalana.
Els fets es remunten a la nit del 23 al 24 de juny. Diversos testimonis van alertar els serveis d’emergència després de sentir uns sorolls que consideraven compatibles amb trets i no pas amb el soroll dels petards. A partir d’aquest avís, els Mossos van obrir una investigació.
Aleshores, es va localitzar una bala a l’interior d’un dels pisos d’un bloc de la plaça de Rogelio Soto. El projectil hauria trencat el vidre d’una finestra abans d’entrar a l’habitatge, fet que apunta a la hipòtesi que podria correspondre a un tret efectuat a l’aire. Els investigadors treballen ara per determinar l’origen exacte del tret i, per ara, no disposen de més informació.
Segons expliquen fonts veïnals, fins a la mitjanit s’havia celebrat una revetlla a la plaça sense incidències destacables i els residents no van detectar cap moviment estrany. "Vam passar una revetlla amb total normalitat, fins a les 00h, i no vam veure res sospitós", exposen veïns de la zona. En aquest sentit, les mateixes fonts exposen que fa temps que es reclama la instal·lació de càmeres de videovigilància a aquesta zona. "És una plaça amb problemes d'incivisme i convivència, les càmeres funcionen com a efecte dissuasiu", manifesten.
Sabadell compta actualment amb 116 càmeres distribuïdes per tota la ciutat, 79 d'elles de seguretat. A la mateixa zona on es van produir incidents hi ha dues càmeres properes: al passeig d'Espronceda i a la plaça de Picasso. No obstant això, veïns de la zona consideren clau la instal·lació de nous dispositius a la mateixa plaça.