El Treball de Recerca de Sabadell que ha guanyat un premi i faria somriure Joan Oliver

Què en saben els estudiants sabadellencs, de
Joan Oliver? Coneixen la seva estreta relació amb Pere Quart? Qüestions com aquestes van ser l’embrió d’un treball de recerca que ha acabat convertint-se en una proposta educativa amb vocació de ciutat. Paula Díaz, Roger Forrellat i David Sánchez, estudiants de l’ Institut Pau Vila, han estat distingits recentment amb el de la Premi Ciutat de Sabadell XXV edició del Certamen Montserrat Miró amb el projecte ‘Joan Oliver i Sabadell: disseny d’una ruta literària escolar vinculada a la memòria democràtica’.
Per als tres estudiants, l’interès per la figura de Joan Oliver venia de lluny. Havien assistit a representacions teatrals al Casal Pere Quart, de petits; i, a l’institut, havien treballat alguns dels seus poemes. “A tercer d’ESO, vam memoritzar
'Corrandes d’exili'”, recorden. Quan va arribar el moment d’escollir el tema del treball de recerca, la proposta gairebé es va imposar sola. “L’institut ens va suggerir si ens agradaria aprofundir-hi, ja que ja estàvem força versats en Pere Quart”, expliquen.
Una ruta que vol ser realitat
L’objectiu principal era crear una ruta literària que permetés recórrer Sabadell seguint les petjades de Joan Oliver i apropar la seva figura tant a l’alumnat com al conjunt de la ciutadania. Els estudiants van elaborar
una pàgina web interactiva, van dissenyar plaques informatives amb codis QR, van enregistrar vídeos amb recitacions de poemes vinculats a cada espai i van plantejar dues versions de la ruta: una de completa, oberta a qualsevol persona interessada, i una altra d’específica per a escoles, reduïda a menys punts perquè es pugui fer en poc més d’una hora. “ El Casal Pere Quart, l’Ajuntament, el Casino dels Senyors i altres indrets estretament relacionats amb la biografia de l’autor”, detallen els tres estudiants. “Podria ser una eina educativa molt potent”, afegeixen convençuts.
Per documentar-se, els estudiants van entrevistar el filòleg i especialista en l’obra de l’
escriptor sabadellenc Anton Carbonell, van assistir a una de les seves rutes literàries, van consultar el fons de l’Arxiu Històric de Sabadell i la documentació disponible a la Biblioteca Vapor Badia, a més de recórrer a diversos llibres, articles i altres fonts bibliogràfiques. “Hi ha hagut una bona feinada”, admeten.
La voluntat dels tres joves és que, en un futur, aquests punts puguin comptar amb
plaques físiques que permetin seguir el recorregut de manera autònoma. “Si això es fes realitat, ens agradaria que abans d’oficialitzar-la, algun expert l’acabés de revisar”, exposen. Conèixer també l’entorn d’Oliver
Una de les primeres fases del treball va consistir a esbrinar fins a quin punt els estudiants coneixen la figura de Joan Oliver. Van elaborar una enquesta entre alumnes d’ESO del Pau Vila i els resultats els van sorprendre. La majoria dels participants afirmaven no saber qui era Pere Quart o bé el relacionaven vagament amb el nom de Joan Oliver, sense conèixer-ne la trajectòria.
“Ens va sorprendre moltíssim el resultat”.
Aquest desconeixement va reforçar la convicció dels tres estudiants sobre la necessitat d’impulsar
eines pedagògiques que apropin el patrimoni cultural local als més joves. “No només es tracta de conèixer Joan Oliver, sinó també tot el context de l’exili, la repressió franquista i altres figures com Francesc Trabal o Armand Obiols”, assenyalen els estudiants. El treball vincula així la literatura amb la memòria democràtica i reivindica el paper de la Colla de Sabadell en la cultura catalana del segle XX.