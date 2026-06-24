FOTOS | Cau un cotxe amb quatre ocupants a les vies del tren al costat de l'Aeroport de Sabadell

La caiguda d'un cotxe a les vies de Rodalies ha obligat a interrompre durant uns minuts la circulació de trens de l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa Estació. El succés ha tingut lloc a l'altura de Sabadell, a prop de l'Aeroport. L'incident s'ha produït pocs minuts abans de les 10 h, al carrer de Moragues i Barret (Campoamor). El SEM i els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a l'indret ràpidament per treballar en el succés. Cap a les onze, la circulació ha quedat restablerta.
Segons el cos d'emergències, el vehicle ha perdut el control i ha topat amb la tanca lateral. Un fet que ha provocat una caiguda d'uns tres metres. El cotxe ha quedat bolcat a les vies. Tres dels quatre ocupants han pogut sortir per mitjans propis i han estat atesos en el lloc. Una de les persones ha quedat atrapada a l'interior i s'han hagut d'activar els protocols d'excarceració per garantir la seva seguretat, amb un dispositiu que ha implicat l'actuació de cinc dotacions de Bombers.
El cos ha demanat ràpidament que s'interrompés la circulació de trens i el comboi que circulava en aquesta via s'ha aturat a temps i no ha arribat a impactar amb el turisme. No hi ha ferits al tren. El quart afectat ha estat traslladat fins a l'estació de Sabadell Sud, a uns 300 metres del lloc on s'ha precipitat el vehicle. Finalment, dues persones han estat traslladades en estat menys greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que les altres dues ho han fet, també en estat menys greu, a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa. El SEM ha activat set ambulàncies.
Protecció Civil havia activat la prealerta Ferrocat per l'accident i, abans de les 11, ha quedat desactivada. A més, s'havia establert servei de transport alternatiu per carretera entre Sabadell Sud i Barberà del Vallès durant el tall ferroviari, que ha durat al voltant d'una hora. Es tracta de l'incident més destacat de la celebració de Sant Joan a la ciutat, que ha viscut una revetlla "tranquil·la" i sense grans problemes des del punt de vista de la seguretat i la salut.
Fotos de David Chao: