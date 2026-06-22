El ple rebutja la construcció de la biblioteca de Gràcia

El ple municipal ha rebutjat aquest dilluns, en la sessió de juny, la construcció d’una biblioteca a l’antic conjunt fabril del barri de Gràcia Sallarès Deu, que des de 2018 és de propietat municipal. L’Agrupació de Veïns de Gràcia (AVG) ha defensat la proposta de disposar de biblioteca pública al barri conscient que no s’aprovaria per la falta del suport, principalment, del grup majoritari, el PSC. El portaveu de l’AVG Joan Vives ha assegurat que “ens castiguen perquè votem malament”. I ha remarcat que “en aquest ple no tindrem majoria, però sí que en tenim en el suport del veïnat de Gràcia i les entitats del barri” i altres de Sabadell.
Tot i així, Vives subratlla que la plaça del Treball, l’escola Teresa Claramunt, el soterrament dels FGC o el tancament de la Zona Hermètica “no va ser cosa de quatre dies”. “Cal temps, constància i tossuderia” per aconseguir-ho, manté el sabadellenc. Des del Govern, el portaveu, Eloi Cortés, assegura que “en el marc global estem d’acord: el districte 5è necessita una biblioteca. En l’on i en el quan és on no ens posem d’acord”. L’Agrupació la vol al barri de Gràcia i el Govern, diu Cortés, “no ho tenim tant clar”. El portaveu atribueix els dubtes als canvis demogràfics que hi ha a la zona i a què els models de biblioteca “estan canviant”. Sobre quan fer aquest equipament, Cortés remarca que el Govern no vol deixar de fer-ne altres per destinar una partida pressupostària a aquest, ja que “tot alhora no pot ser”, reivindicant inversions com les de l’Artèxtil (l’Ajuntament ha donat quatre milions d’euros a la UAB), el Sabadell Centre de Cultura o l’ampliació de la biblioteca Vapor Badia, entre altres.
El portaveu també ha posat en valor diverses inversions que s’han fet en els darrers anys a Gràcia, com Sallarès Deu, precisament, el nou aparcament a la plaça del Mil·lenari, la reforma de la plaça del Treball, l’edifici Jean Piaget o ara les obres del futur passeig d’Antoni Farrés.