El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha presentat aquest dilluns al matí el desplegament de 278 noves ambulàncies a la Regió Metropolitana Nord, que engloba els municipis de les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i el Barcelonès. Les noves unitats, que presenten una imatge renovada, suposen una inversió de gairebé 385 milions d'euros en cinc anys a la regió i comportarà una ampliació de 22 vehicles nous, passant dels 256 actuals als 278 repartits.
El desplegament de tota la nova flota començarà a les 00 h del 25 de juny i les ambulàncies que hi ha actives actualment deixaran de fer servei públic. "Hi haurà un canvi de model important que garanteix, encara més, que els ciutadans rebin l'atenció adequada en el moment adequat. És un salt quantitatiu, però, sobretot, qualitatiu", ha assegurat Antonio Carballo, cap territorial del SEM a la Metropolitana Nord. En la presentació també hi han assistit Gemma Craywinckel, directora de l'Hospital Parc Taulí; Candela Calle, Gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, i Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona.
La inversió, de 2.000 milions d'euros a tot Catalunya, suposa la licitació més gran dels pròxims cinc anys de la Generalitat i un desplegament de més de 1.600 noves ambulàncies a tot el territori, entre les unitats de transport urgent (color groc) i de transport no urgent (color blanc). La gran novetat del nou sistema, però, són tres noves tipologies d'ambulància de transport no urgent repartides per Catalunya que tenen com a objectiu millorar l'eficiència del sistema: 23 unitats de Suport Logístic Sanitari (tres a Metro Nord), destinades a donar suport en incidents amb múltiples afectats, grans emergències o intervencions que necessiten el trasllat de psicòlegs del SEM; 28 ambulàncies polivalents (tres a Metro Nord), que donaran suport al transport sanitari en serveis de baixa complexitat i en el trasllat de pacients de més de 170 kg o amb necessitats especials; i 22 vehicles llançadora (quatre a Metro Nord), per facilitar trasllats de curta distància entre centres sanitaris.
"Més recursos, més professionals i més tecnologia"
A banda de les noves ambulàncies, també entrarà en vigor un nou sistema de transport sanitari urgent, que incrementa fins a més de 670.000 hores anuals (gairebé 77.000 hores més) la cobertura assistencial. "És una regió que atén milions de persones i cal garantir l'assistència sanitària de qualitat", subratlla Pilar Díaz. A part, el SEM ha treballat de manera conjunta amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per recopilar dades demogràfiques que permetin garantir "una resposta més eficient i una millor cobertura territorial". Amb aquest estudi s'ha pogut reforçar les zones més actives amb més hores i més recursos.
Una altra de les grans novetats dels nous vehicles del SEM és la incorporació de tecnologia sanitària avançada i nous equips que permetin dur a terme diagnòstics in situ. "Estem en un moment de canvi molt important i hem apostat per innovar en electromedicina per avançar el diagnòstic del pacient", explica Gemma Cuadras, sotscap territorial. Així, es podran realitzar diverses proves al lloc de l'incident, com ecografies i anàlisi de sang amb resultat immediat, entre altres intervencions, per agilitzar els processos. "També hem treballat molt en seguretat i visibilitat", agrega Cuadras. Les noves unitats disposaran d'un nou sistema de retolació d'alta visibilitat, nous elements reflectants i un nou sistema de luminescència a tot el vehicle per alertar de la presència de les ambulàncies a la via i reduir els riscos en la conducció.
Fotos de Juanma Peláez