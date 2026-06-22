Sant Joan encén Sabadell amb 20 revetlles i quatre fogueres a diferents barris de Sabadell

Sabadell viurà dimarts una de les nits més esperades de l’any amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. L’Ajuntament ha autoritzat un total de 20 revetlles populars repartides per diferents punts de la ciutat i quatre fogueres, ubicades als barris del Torrent del Capellà, Gràcia, la Creu Alta i la Creu de Barberà. La combinació de sopars populars, música, petards i tradicions convertirà els carrers en l’epicentre de la festa fins ben entrada la matinada.
A la tarda, tindrà lloc l'arribada de la Flama del Canigó, amb una tarda plena d'activitats populars. La jornada, impulsada per Òmnium Cultural, començarà a les 18 hores a la plaça del Doctor Robert amb un berenar popular i una ballaruga familiar a càrrec de Bufanúvols. A les 19 hores, la Flama iniciarà el seu recorregut per la ciutat des de la plaça de la Nova Creu portada per relleus d'atletes de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS), fins arribar a la plaça del Doctor Robert. A les 20 hores es farà el lliurament de la Flama a les diferents entitats i associacions veïnals.
Una de les celebracions més singulars i multitudinàries és la del Torrent del Capellà, que cada any atrau centenars de persones al voltant de la tradicional falla Torrentina. El barri acollirà el tradicional sopar de germanor i la festa arribarà al seu moment culminant a les 23.30 hores amb la crema de la falla Torrentina. La particularitat d’aquesta foguera és que no crema llenya convencional, sinó les figures elaborades per al Carnaval del barri. Enguany, les flames consumiran les estructures inspirades en el món marí que van protagonitzar el Carnaval 2026, un món marí que donarà la benvinguda a l’estiu.
Més enllà de les fogueres, la ciutat s’omplirà de revetlles veïnals. Destaquen les que tindran lloc als carrers Felip Benessat (Covadonga), Roger de Flor (Gràcia), Ribot i Serra (la Creu Alta), Borràs (La Creu Alta), Riego (Centre), Manuel Folguera (la Creu de Barberà), Marquès de Ciutadilla (Covadonga) i Onyar (Torre-romeu), així com a places com Cambó (Can Feu), Triana (la Creu de Barberà), Vila Arrufat (Centre) i Vallès (Centre). També s’han programat celebracions als passatges Bellaterra (Sol i Padrís), Togores (La Creu Alta) i Enginyer Playà (Gràcia). Algunes de les festes començaran a primera hora de la tarda, com la del carrer Roger de Flor, mentre que la majoria arrencaran entre les 19 i les 21 hores i s’allargaran fins a les tres de la matinada.