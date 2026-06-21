La il·lusió mundialista omple els bars de Sabadell

L’ambient mundialista es respira amb força aquesta tarda a Sabadell. La selecció espanyola afronta un nou compromís al Mundial davant l’Aràbia Saudita i desenes de joves han omplert bars i terrasses de la ciutat per seguir en directe el partit de La Roja. Un dels punts neuràlgics de la jornada és l’Eix Macià, on diversos establiments s’han convertit en espais de referència per viure l’emoció del futbol en companyia.
Entre els aficionats que no s’han volgut perdre la cita hi ha Sergi Aroca, que ha arribat al bar L’Onada amb una colla d’amics. "Per nosaltres és màgic gaudir dels partits d’Espanya al nostre bar de confiança", explica. Aroca destaca que l’establiment ocupa un lloc especial dins del grup: "El tinc just davant de casa, és el nostre lloc de reunió i tenim molt bona relació amb tots els treballadors".
L’aficionat considera que els partits de la selecció tenen un component diferent respecte als grans enfrontaments de clubs. "És molt especial perquè quan juguen Barça o Madrid sempre hi ha més polèmiques i cadascú mira pels seus interessos, encara que siguem amics. Però quan juga la selecció és molt bonic perquè tots anem a una", assegura.
La superstició també forma part del ritual. Aroca reconeix entre rialles que el seu grup manté costums inalterables cada vegada que juga Espanya. "No canviem mai de lloc per veure el partit, sempre venim al mateix bar i jo sempre em col·loco al mateix lloc. No soc l’únic supersticiós del grup, ho som molts", comenta entre riures.
Al seu costat hi ha Òscar López, un altre dels habituals de les trobades futbolístiques. "Sempre que puc vinc a aquest bar a veure el partit amb els amics o, en altres ocasions, al bar Puccini, on també hi ha molt ambient", explica sobre un d'els establiments de l’Eix Macià, aquest últim situat al costat de l’Hotel Verdi.
López vincula l’optimisme actual amb el gran moment que viu el futbol local. "S’ha d’aprofitar la bona sort. Aquest ha estat l’any de l’ascens del CE Sabadell i molts dels que som aquí hem gaudit aquest cap de setmana de la celebració", assenyala. L’aficionat somia amb un nou èxit internacional per a Espanya: "Potser aquest acabarà sent l’any del Mundial i la selecció s’endurà la segona estrella".