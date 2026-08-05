Un nou vehicle permetrà recuperar la cobertura telefònica després d'incendis o apagades

La Generalitat ha incorporat un nou vehicle especialitzat per garantir les comunicacions quan una emergència deixa sense cobertura una zona del territori. La unitat, presentada aquest dimecres pel Departament d'Interior i Seguretat Pública, està preparada per intervenir en episodis com incendis, inundacions, ventades, apagades elèctriques o avaries que afectin les infraestructures de telecomunicacions.
L'equipament incorpora una antena desplegable capaç de restablir de manera temporal els serveis de telefonia mòbil i dades. Pot oferir cobertura en un radi d'entre 10 i 20 quilòmetres durant un mínim de 48 hores, fet que permet mantenir operatives comunicacions essencials mentre es resol la incidència.
El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha explicat que la unitat és compatible amb diferents operadores de telefonia i pot reforçar o recuperar les xarxes 4G i 5G. Això facilita que la ciutadania continuï rebent els avisos d'emergència de Protecció Civil, els missatges ES-Alert o pugui contactar amb el telèfon 112.
La incorporació d'aquest vehicle respon a la necessitat de disposar d'alternatives quan una emergència també afecta les xarxes de telecomunicacions. Tort ha recordat que durant els incendis de Paüls, l'any passat, el foc va malmetre part del cablejat, una situació que va posar de manifest la vulnerabilitat d'aquestes infraestructures.
La unitat ja està disponible per actuar a qualsevol punt de Catalunya i serà operativa durant tot l'any i Interior en farà un seguiment per valorar-ne el funcionament i estudiar-ne l'ampliació.
Per la seva banda, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha remarcat que mantenir les telecomunicacions és un element fonamental en la resposta davant qualsevol emergència i ha assegurat que aquest nou recurs reforça la capacitat d'actuació dels serveis de protecció civil.
El vehicle ha suposat una inversió de 422.500 euros. Està preparat per circular tant per carreteres com per entorns rurals o de difícil accés i pot connectar-se a infraestructures de telecomunicacions que continuïn en funcionament mitjançant radioenllaç o, si cal, establir la connexió via satèl·lit.