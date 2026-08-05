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FOTOS | Així són els nous jocs de l'àrea infantil de Can Gambús

Sabadell

Quatre tobogans, més ombra i una estructura de multijoc de fusta com a gran protagonista

  • Nova àrea de jocs infantils a Can Gambús -
Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 13:08
Actualitzat el 05 d’agost de 2026 a les 13:09

Rentada de cara per a modernitzar l'àrea de jocs infantils del parc de Can Gambús, com ja s'ha fet amb una desena d'espais a la ciutat, en el marc d'un programa municipal. L'actuació permetrà ampliar l'oferta de jocs i millorar-ne l'accessibilitat, així com oferir noves zones d'ombra amb la plantació d’arbrat, una millora del mobiliari urbà i la incorporació de nous elements de salut i lleure per a diferents edats. 

Tot i que els treballs estan en una fase avançada, caldrà esperar fins a la tardor per a plantar i col·locar el cautxú perquè no es faci malbé amb les altes temperatures. 

Entre les novetats, destaca una gran estructura multijoc de fusta amb tres torres, diverses plataformes i tres tobogans. A més d'una altra estructura accessible amb rampa i tobogan adaptats, un carrusel inclusiu, dues molles accessibles, nous balancins i nous jocs a l'àrea per a infants més grans. 

Així mateix, s'està renovant el paviment, la tanca de fusta que envolta l’espai i els bancs, a més de sumar-n'hi de nous i dues taules de pícnic. D'altra banda, s'hi col·locaran dos nous aparells per fer exercici. 

FOTOS: DAVID CHAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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