ARA A PORTADA

Dos ferits en un accident entre un cotxe i un patinet a Covadonga

Sabadell

L'avís s'ha notificat passades les tres de la tarda

  • Accident al carrer de Bonavista -
  • Accident al carrer de Bonavista -
  • Accident al carrer de Bonavista -
  • Accident al carrer de Bonavista -
Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 16:59

Dues persones que circulaven en un patinet han resultat ferides aquest dimarts a la tarda en un accident de trànsit amb un turisme a Sabadell al carrer de Bonavista, a Covadonga. Els fets han tingut lloc cap a les 15.17 hores, segons han informat fonts dels Bombers. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han donat suport en les tasques d'assistència i de seguretat de la zona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els dos ocupants del patinet.

 

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades