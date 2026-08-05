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VÍDEO | Tres detinguts per assaltar de nit una farmàcia de la Creu Alta i endur-se dues caixes registradores

Sabadell

Els lladres van rebentar l'aparador per accedir a l'establiment i les càmeres de seguretat van captar el moment del robatori

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 16:27
Actualitzat el 05 d’agost de 2026 a les 16:37

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones com a presumptes autores del robatori amb força en una farmàcia de la Creu Alta la matinada de dissabte. Es tracta de dues dones, de 44 i 25 anys, i d'un menor d'edat. Les dues dones estan investigades pels delictes de robatori amb força, resistència i desobediència, mentre que al menor se li atribueix un delicte de robatori amb força, segons han confirmat fonts policials.

El robatori es va produir cap a la una de la matinada a la farmàcia Núria Llongueras, situada a la carretera de Prats de Lluçanès. Els autors van rebentar el vidre de l'aparador per accedir a l'interior de l'establiment i es van endur dues caixes registradores amb uns 650 euros en efectiu, segons fonts de la farmàcia. Després de tenir coneixement dels fets, els Mossos van identificar els presumptes autors i van iniciar la seva recerca, que va culminar amb la detenció de les tres persones.

Durant la investigació, els agents van recuperar una de les caixes registradores sostretes amb els diners a l'interior. Els arrestats van passar a disposició judicial el 2 d'agost. Segons ha pogut saber aquest mitjà, el menor d'edat identificat és fill d'una de les implicades.

L'alarma de l'establiment es va activar durant l'assalt i els responsables del negoci van rebre l'avís de l'empresa de seguretat, cap a les dues de la matinada. En arribar a la farmàcia, es van trobar l'aparador destrossat i diversos desperfectes. Les treballadores també van observar restes de sang tant a l'interior com a l'exterior del local, fet que apunta que algun dels autors es va tallar en rebentar el vidre. Fonts de la farmàcia relacionen aquest robatori amb els episodis vandàlics que s'han registrat les darreres setmanes al barri de la Creu Alta.

  • Els desperfectes, el dia després
  • Els desperfectes, el dia després

 

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