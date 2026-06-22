Onada de calor a Sabadell: màximes per sobre els 36 ºC i termòmetres a l'alça

Sabadell ha viscut un cap de setmana especialment calorós, amb temperatures que han superat els 35 °C diumenge. Els termòmetres, però, continuaran pujant en aquest inici de setmana, en la primera onada de calor de l'any, coincidint amb l'inici de l'estiu. Les mínimes no han baixat dels 18 graus en les últimes matinades, un fet que afegeix complexitat a l'episodi climàtic.
Aquest dilluns, el mercuri tocarà sostre, enfilant-se per damunt dels 36 graus durant la jornada. A les sis del matí, ja fregaven els 30 graus. Un ambient marcat pel sol i la xafogor que es preveu que es mantingui, almenys, fins dimecres. Llavors, la situació podria quedar suavitzada, amb una davallada de les temperatures a la ciutat. Protecció Civil ja ha advertit a la ciutadania per una realitat que es fa extensiva al país. Les temperatures continuaran enfilant-se i es demana extremar la prudència. El SEM ha atès més d'una vintena de persones a tot el territori amb afectacions relacionades amb la calor. Cal evitar les hores més dures.
Els experts ja han avisat que s'espera un dels estius més càlids dels últims anys a la ciutat. Com a Sabadell, al conjunt de Catalunya, a partir de dimecres la temperatura deixarà d'anar a l'alça, tot i que continuarà mantenint-se per sobre dels valors de la mitjana climàtica. Ambient assolellat, tret del Pirineu, on s'espera algun ruixat de tarda que podrà anar localment acompanyat de tempesta.