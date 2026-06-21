Polèmica per càntics contra Pedro Sánchez durant la festa de l’ascens del CE Sabadell

El CE Sabadell ha viscut aquest dissabte una jornada de celebració després de confirmar el retorn a Segona Divisió cinc anys després del descens. Milers d'aficionats van sortir als carrers de la ciutat per acompanyar l'equip i celebrar el seu retorn al futbol professional en una rua que va culminar a la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament. La jornada va transcórrer en un ambient festiu, amb els jugadors compartint l'èxit amb l'afició i agraint el suport rebut al llarg d'una temporada històrica pel club.
Enmig de l'eufòria de la festa, un dels moments que més comentaris va generar va arribar durant els parlaments dels jugadors des del balcó del consistori. El porter Diego Fuoli va prendre el micròfon i, en primer lloc, va fer una referència en to irònic a Joan Soteras, actual vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, afirmant que era qui els havia "portat 'en volandes' tota la temporada".
Tot seguit, Fuoli va adreçar-se als assistents assegurant que diria una expressió i que cadascú respongués "com li sortís". Després de pronunciar el nom del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una part del públic va completar la frase amb "fill de puta", mentre que també es van sentir algunes mostres de desaprovació i xiulets.
Carta de disculpa de l'implicat i comunicat del club
Hores més tard, davant de l'enrenou generat sobretot a xarxes socials, el saragossà va emetre un comunicat disculpant-se per les seves paraules. Fuoli va catalogar la situació d'una "gracieta sense maldat" generada per "l'eufòria del moment". El porter també va demanar disculpes al club i els seus companys per "tacar la celebració d'una temporada històrica".
També el club va sortir al pas de la polèmica amb un comunicat oficial lamentant i condemnant les paraules del seu porter: "no representen els valors ni l'esperit de l'entitat". Tanmateix, el Centre d'Esports va aclarir que "l'emoció i eufòria del moment no poden fer-nos perdre de vista els principis de respecte i convivència que han de presidir qualsevol acte públic". Una anècdota que s'ha anat fent grossa i que ha acabat empanyant un moment històric per al club i la ciutat.